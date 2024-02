The Day Before verschwand von Steam – Ein Scam versuchte die Rückkehr zu faken

The Day Before wurde kurze Zeit nach dem Launch wieder von Steam genommen. Doch vor kurzem tauchte es scheinbar wieder auf der Spielplattform auf – was ist da los?

Was geschah mit The Day Before? Das Spiel launchte im Dezember 2023 auf Steam, wurde aber schnell wieder eingestellt. Spieler bekamen ihr Geld zurück und der Survival-Shooter schloss die Server – The Day Before war nicht länger auf Steam verfügbar.

Doch plötzlich erschien ein Spiel, dass sich als The Day Before ausgab und auf den ersten Blick ähnlich aussah. So waren etwa die gleichen Entwickler und Publisher auf der Steam-Seite angegeben. Wenn man jedoch genauer hinschaute, merkte man schnell, dass etwas an der Sache faul war.

Zwar kann man inzwischen die Steam-Seite des Scam-Spiels nicht mehr einsehen, doch auf SteamDB findet man noch die Daten dazu.

Hier seht ihr einen Trailer von The Day Before:

„Spiel ist so schlecht, dass es sich von GTA in The Day Before verwandelt hat“

Schaut man in die Analyse-Webseite SteamDB wird der Scam deutlich. So war das Spiel etwa nicht immer unter dem Namen The Day Before gelistet.

Denn wirft man einen Blick in die Änderungsliste, so wurde das Spiel ursprünglich mit dem Titel Carrot The Cat benannt. Zudem ist dieser Eintrag vier Monate vor dem Launch von The Day Before datiert.

Zwischenzeitlich wurde das Spiel offenbar auch einmal zu GTA Brasil, bevor es zu dem gescheiterten Survival-Game umbenannt wurde.

So kommentierte etwa Steam-User Fat Macc trocken in den Reviews: „Verdammt, das Spiel ist so schlecht, dass es sich von GTA in The Day Before verwandelt hat.[…].“

Laut pcgamer.com steckte hinter dem Scam noch nicht einmal ein richtiges Game. Installierte man das „Spiel“, bekam man ein paar Bytes an Daten – nichts weiter.

Später wurde es noch kurioser. So gab ein Update auf der Steam-Seite des Scam-Spiels, das versuchte, den anderen Titel zu erklären: „Carrot the Cat ist der offizielle Codename für die Rückkehr von TDB“.

Weiter hieß es in dem Update:

Wir werden nun erklären, warum wir nicht nur die gesamte Seite und ID des Spiels, sondern auch den Kern des Spiels als Ganzes umgestellt haben. Wir arbeiten mit einem Studio zusammen, dessen Namen wir aus rechtlichen Gründen nicht nennen werden, aber wir können euch allen versichern, dass alles unter Kontrolle ist. Die Dateien des Spiels werden in Kürze aktualisiert! Mit einer starken Kompression von 55 GB auf 13 GB!

Die Seite pcgamer.com fragte dann auch nochmal bei dem echten Publisher von The Day Before nach einem Statement und bekam das bestätigt, was man bereits erahnen konnte.

„MytonaFntastic hat keine Verbindung zu dieser Seite“, erklärte ein Sprecher des Spielunternehmens. Zudem hätte man Steam kontaktiert, um auf den Account aufmerksam zu machen – offenbar erfolgreich. Denn die Steam-Seite ist nicht mehr verfügbar und kann auch so keine Spieler mehr reinlegen.

