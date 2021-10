Neues Survival-MMO mit Top-Grafik soll auf Steam kommen – „Sieht aus, wie das, was wir von The Division erhofften“

Der kommende Survial-Shooter The Day Before beeindruckt mit Top-Grafik und einem spannenden Open-World-Gameplay, in dem ihr in einer Zombie-Apokalypse ums Überleben kämpft. Viele User sehen hier ein Spiel, das aussieht, wie man sich ursprünglich The Division mal vorgestellt hatte.

Was ist The Day Before? The Day Before ist ein kommender Survival-Shooter, der stark an The Division erinnert. Allerdings ist das Setting eine Zombie-Apokalypse, die aus einer Pandemie hervorgegangen ist. Die Infizierten wurden hier zu blutrünstigen Zombies.

Diese Seuchen-Zombies sind jedoch keine seltsamen Monster-Viecher, sondern schlichtweg hirnlos vor sich hindämmernde Kreaturen, die sich an eurem Fleisch laben wollen. Es sollen also „realistische“ Zombies sein, keine mutierten Monstrositäten wie beispielsweise in Back 4 Blood.

Im Spiel geht es neben der Bekämpfung der Zombies auch darum, Nahrung, Waffen und Ressourcen zu suchen und zu überleben. The Day Before erscheint im Juni 2022 für PC auf Steam, PS5 und Xbox Series X/S.

Top-Grafik und spannendes Gameplay

Was sind die Features? Das wichtigste Merkmal von The Day Before ist die phänomenale Grafik. Schaut man sich den aktuellen Trailer an, so fallen sofort unzählige coole Details auf:

Fahrzeuge wühlen mit ihren Reifen Schlamm auf, der wild durch die Gegend spritzt.

Licht wird in Pfützen und auch glänzenden Oberflächen realistisch reflektiert.

Überhaupt fällt die Beleuchtung auf, die eine sehr realistische und bedrohliche Atmosphäre verspricht.

Alles, was man bisher an Gameplay sah, sieht extrem gut aus und verspricht ein atmosphärisch mächtiges Spiel, in dem man tief eintauchen kann.

Neben der Grafik soll das Spiel noch die folgenden Highlights bieten:

Wettereffekte, die sich aufs Spiel auswirken

Ständiges PvP und Kampf um Ressourcen mit anderen Spielern

Survival-Elemente, wie Hunger oder Kälte

Fahrzeuge

Was sagen die User? Sieht man sich die zahlreichen Kommentare unter den Trailern bei YouTube an, so hört man immer wieder, dass The Day Before stark an The Division erinnern würde. Und tatsächlich ähneln sich beide Spiele in vielen Elementen, unter anderem, da beide Deckungs-Shooter sind, sich im Stil ähneln und beide in einer post-apokalyptischen USA spielen. Doch viele Spieler gehen so weit und sagen, dass The Day Before das bessere Division werden könnte:

Jwalkir: „Sieht aus, wie das, was wir von The Division erhofften“

Zamouri One of the 3: „Für mich ist es das Spiel, welches The Division hätte werden sollen.“

Dat Boii: „Sieht aus wie die Division, aber aufpoliert mit Zombies … ich bin dabei!“

Allerdings bleiben noch Zweifel, denn das Spiel sieht einfach zu gut aus, um wahr zu sein:

Jack: „Wenn wir das bekommen, was sie uns zeigen, dann wird dieses Spiel krass sein. Ich bin allerdings nicht ganz davon überzeugt, dass wir das am Ende bekommen werden.“

GEnocide2099: „Dieses Spiel wird bei der Veröffentlichung eine Menge lustiger Glitches und Bugs haben.“

Tony, The Stark: „Ein weiteres Spiel, bei dem man “alles” tun und “überall” hingehen kann, das ein dicker Rohrkrepierer wird. Kann es nicht erwarten …“

Es bleibt also zu hoffen, dass The Day Before am Ende hält, was die exzellenten Trailer versprechen. Bis Juni 2022 ist ja noch einiges an Zeit.

