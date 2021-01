Neues Survival-MMO kommt auf Steam – sieht aus wie The Division mit Zombies

Mit The Day Before wurde ein neues MMO angekündigt, in dem ihr in einer von Zombies überrannten, postapokalyptischen Welt überleben müsst. Das erinnert ein wenig an The Division.

Was ist The Day Before? Nachdem eine Pandemie einen Großteil der Menschheit dahingerafft hat, sind nur noch zwei Lager übrig: Die Infizierten, die sich in fleischhungrige Zombies verwandelt haben und die letzten, offenbar immunen Überlebenden.

Ihr gehört zu den Überlebenden und erwacht ohne Erinnerungen. Nun heißt es: herauszufinden, was überhaupt passiert ist und in dieser Endzeit-Welt irgendwie am Leben zu bleiben. Dadurch könnte das Onlinespiel besonders für Fans von Survival-Games interessant sein.

Um zu überleben, schließt ihr euch im Steam-MMO The Day Before (via store.steampowered.com) mit anderen Spielern zusammen, erkundet die Welt, sammelt Ressourcen, versucht, an immer bessere Ausrüstung zu kommen und kämpft gegen die Zombies. PvP soll ebenfalls eine Rolle spielen. Doch wie genau das System funktioniert, haben die Entwickler bisher noch nicht verraten.

The Day Before mischt Horror mit MMO-Elementen.

The Division mit Zombies?

Woran erinnert das Spiel? Schaut ihr euch die Screenshots und den beeindruckenden, ersten Trailer zu The Day Before an, dann kommt The Division in den Sinn. Die leere, winterliche Stadt mit verlassenen Autos im Trailer erinnert an New York aus Ubisofts Onlinespiel. Ebenso handelt es sich bei beiden um Spiele, die ihr in der Third-Person-Perspektive erlebt. Außerdem spielt Deckung eine wichtige Rolle, wie in The Division auch.

Allerdings seid ihr in The Day Before in einer MMO-Welt unterwegs. Das heißt, ihr trefft auf viele andere Spieler, mit denen ihr interagieren dürft. Dieser MMO-Aspekt soll im Fokus der Spielerfahrung stehen.

Hier seht ihr einen Vergleich zwischen The Division (links) und The Day Before (rechts):

Wie genau spielt man mit anderen zusammen? Abgesehen davon, gemeinsam die Welt zu erkunden und gegen die Infizierten zu kämpfen, ist es möglich, Kolonien zu gründen. Diese dienen als sichere Häfen in der Welt. Ihr könnt euch in diese Kolonien zurückziehen, euch dort mit anderen Spielern treffen und auch Handel treiben. Das erinnert an die Stützpunkte aus The Division.

Was ist das besondere am Spiel? Horror-Elemente spielen eine wichtige Rolle. Auf eurer Suche nach Ressourcen und Waffen erkundet ihr verlassene Gebäude. In diesen ist es dann nötig, mit der Taschenlampe für Licht zu sorgen.

Horror-Elemente wie Kämpfe gegen Zombies stehen in The Day Before an der Tagesordnung.

Überall könnten Zombies lauern und euch attackieren. Ihr seht, wie sich die Infizierten an Leichen laben und müsst stets vorsichtig vorgehen. Schleichen ist daher durchaus eine Option, die in manchen Situationen Kämpfen vorzuziehen ist.

Das erschafft eine gruselige Stimmung, die an Horrorspiele wie beispielsweise Resident Evil erinnert.

Wann erscheint The Day Before? Der Release über Steam ist für das 2. Quartal 2021 geplant. Eine Version für PS4, PS5 oder Xbox One und Xbox Series X/S wurde bisher noch nicht erwähnt.

Survival ist genau euer Ding? Dann lest euch die MeinMMO-Liste Die 25 besten Survival-Games 2021 für PlayStation, Xbox und PC durch.