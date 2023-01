Neues Survival-MMO auf Steam sieht wie der nächste große Hit aus – Aber ihr traut ihm nicht

Das Survival-MMO „The Day Before“ gehört zu den am heißesten erwarteten Spielen, die in absehbarer Zeit für PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen sollen. Aber nach einer zweimaligen Verschiebung des Releases wachsen die Zweifel. Auch in der Community von MeinMMO.

Warum wird das Spiel so heiß erwartet?

„The Day Before“ erfüllt einen Wunsch, den viele Spieler hatten, die mal The Division gespielt haben: Macht doch ein Spiel mit dieser Atmosphäre und packt Zombies rein: Dann habt ihr genau das, warum wir „The Walking Dead“ so mögen. Genau diesen Wunsch nach einem Mix aus „Überleben in der Post-Apokalypse“ und „Zombies abknallen“ soll The Day Before erfüllen.

Das Genre der „Survival-MMOs“ ist chronisch unterbesetzt, vor allem im Hochglanzbereich: Das Genre ist zwar beliebt, es fehlt aber ein klar dominantes Spiel. Games wie DayZ, Rust, Conan Exiles oder ARK sind alle mittlerweile in die Jahre gekommen oder waren schon immer Liebhaberspiele für die Nische. Leute haben Lust auf frischen Wind. Das sah man im Februar 2021, als ein Indie-Spiel im Genre plötzlich riesig auf Steam wurde.

Außerdem sah The Day Before in ersten Trailern großartig aus.

Wo ist der Haken? Der Release von „The Day Before“ sollte ursprünglich schon im Juni 2022 erfolgen, wurde mittlerweile aber auf den 10. November 2023 verlegt.

Von Steam ist der Titel mittlerweile ganz verschwunden, angeblich sollen Copyright-Probleme der Grund dafür sein – aber so mancher hält das für eine Ausrede der Entwickler. Die geben tatsächlich an, sie wollten das Spiel ohnehin verschieben.

Auch wirken die Screenshots zum Spiel doch sehr stark an The Division angelehnt.

Und man fragt sich, warum ein Team und ein Publisher, die vorher nichts entwickelt haben, was auch nur ansatzweise in dieser Liga spielt, nun so ein todschickes neues Spiel stemmen sollen.

Die Entwickler aber führen auf: Das habe alles Hand und Fuß. Sie lebten seit 4 Jahren für das Spiel. Dass keiner an sie glaube, beflügele sie noch eher. Sie fühlten sich wie Underdogs in einem 90er-Jahre-Action-Film.

Steam: Die Macher von „The Day Before“ antworten auf den Vorwurf, ihr Spiel sei nur ein Betrug

Nur „18 % der MeinMMO-Leser“ glauben, dass das Team wirklich an Day Before arbeitet

Wie wird das von unseren Lesern gesehen? Wir wollten von den MeinMMO-Lesern wissen, ob sie glauben, dass die Entwickler wirklich an „The Day Before“ arbeiten oder ob es ein Betrug sei.

5.918 Leser haben geantwortet:

Nur 18 % sind sich sicher, dass das Team wirklich am Spiel arbeitet

30 % sind überzeugt: Es ist ein Betrug

Die Mehrheit aber, 33 % sagt: „Ich bin mir nicht sicher“

19 % geben an, es sei ihnen egal

Fast zwei Drittel unserer Leser (63 %) sind also wenigstens skeptisch gegenüber „The Day Before“ eingestellt, einige lehnen es bereits jetzt ab.

Nur etwa einer von fünf MeinMMO-Lesern, die an der Abstimmung teilgenommen haben, ist davon überzeugt, dass das Spiel wirklich entsteht.

Viele Leser trauen Trailern nicht mehr – Wollen lieber abwarten

Was sagen die Leser in den Kommentaren? Was am meisten für das Spiel spricht und was auch die Entwickler als Argument angeführt haben: Das Team verdient mit „The Day Before“ aktuell kein Geld, man sammelt weder Spenden noch läuft ein Vorverkauf. Ein Betrug würde also nichts bringen.

Leser geben zu bedenken: Der Publisher könnte trotzdem von der enormen Sogwirkung des Spiels profitieren, indem er Aufmerksamkeit auf seine anderen Spiele lenkt.

Viele andere Nutzer geben aber an, sie erwarten von dem Spiel nichts Großes, seien schon zu oft von tollen Trailern getäuscht worden, die rasante Action und ein „Super-Zombie“-Spiel versprechen, zum Release aber nicht überzeugen konnten.

Bei einigen Lesern scheint sich der Hype schon gelegt zu haben. MeinMMO-Leser Captnhero sagt:

„Was mich begeistert hatte, war der erste Gameplay-Teaser – da sah das Ganze aus wie Division mit Zombies. Der letzte Gameplay-Trailer war leider das genaue Gegenteil.“

Manche Leser zweifeln daran, dass das Spiel im November 2023 wirklich erscheint. Man fürchtet, die Entwickler könnten dann eine neue Ausrede bringen und es erneut verschieben.

Das steckt dahinter: Abschließend kann man wohl sagen, dass viele MeinMMO-Leser dem Spiel skeptisch gegenüberstehen, aber sich noch kein finales Urteil gebildet haben.

Im Moment sieht man aber auch keinen Zwang, sich jetzt schon festzulegen, und wartet ab, was da kommt.

Sollte wider Erwarten „The Day Before“ zum Release einen guten Vibe erzeugen, könnten viele der aktuellen Vorbehalte rasch vergessen sein.

Wenn ihr auf Survival-Spiele steht:

2023 wird ein absolut irres Jahr für jeden, der Survival-Games mag – 5 starke Titel kommen neu