Steam: Die Macher von „The Day Before“ antworten auf den Vorwurf, ihr Spiel sei nur ein Betrug

Das Survival-MMO „The Day Before“ (PC, PS5, Xbox Series X) ist eines der am meisten erwarteten Spiele auf Steam. Aber es gibt einige Zweifel daran, ob bei dem Spiel alles mit rechten Dingen zugeht. Eine Verschiebung des Release vom 1. März in den November 2023 befeuerte jetzt diese Zweifel. Die Macher des Spiels, Eduard und Aisen Gototsev, gehen auf die Vorwürfe ein.

Wann ist der Release von The Day Before? The Day Before hatte das Release-Datum schon einmal verschoben:

Eigentlich war der Release für den Juni 2022 geplant

Doch man verschob den Launch im März 2022 auf den 1. März 2023

Jetzt wurde der Release erneut verschoben – auf den 10. März.

Was ist der Vorwurf? Schon als das Spiel vorgestellt wurde, waren Leute zwar begeistert: Das Spiel sehe so aus, wie das, was man sich immer von The Division gewünscht habe, es gab aber auch Zweifel, ob das Team mit seinen Mitteln das Spiel überhaupt umsetzen kann.

Die Verschiebungen haben die Zweifel weiter genährt.

The Day Before ist eines der meistgewünschten Games auf Steam – „Es sieht zu gut aus, um wahr zu sein“

Was sagen die beiden zum Vorwurf? In einem Interview mit IGN werden die Brüder damit konfrontiert, dass es auf Reddit oder im Discord immer wieder Vorwürfe gibt, das Spiel werde gar nicht entwickelt – gerade jetzt bei der chaotischen Verschiebung des Release-Datums vom 1. März auf den 10. November.

Die Entwickler sagen:

„Der Sturm wird sich hoffentlich legen und die Zeit wird alles an den rechten Platz rücken. Wenn das Spiel erscheint, werden die Leute endlich die Wahrheit sehen. Aber solange wir hier sind, sind wir dankbar für die fantastische Reise und dafür, dass ihr uns begleitet.“

Die Entwickler geben zudem ein längeres Statement ab:

Für uns und Millionen von Menschen wird mit The Day Before ein Kindheits-Traum wahr. Es ist ein Spiel mit Zombies und anderen Menschen in einer riesigen postapokalyptischen Stadt mit Wolkenkratzern. Wir verstehen, dass manche Spieler, die nicht das ganze Bild erkennen, Zweifel am Spiel haben. Unser ganzer Fokus liegt auf dem Spiel selbst. Wir arbeiten seit 4 Jahren an dem Spiel. All diese Jahre waren voller Blut und Schweiß – und für viele Mitglieder unseres Teams ist es jetzt unangenehm, solche Anschuldigungen zu hören. Wir haben noch keinen Cent von den Leuten genommen: kein Crowdfunding, keine Vorbestellungen, keine Spenden. Das Spiel ist vollständig von Mytona finanziert, einem der größten Mobile-Publisher der Welt, der dazu berechtigt ist, sich das Game-Build bei jedem Meilenstein anzuschauen, wie es im Vertrag steht. Für uns war es ein einschneidendes Erlebnis, als wir uns entschieden haben, von unten diese riesigen Herausforderungen anzugehen – so große Herausforderungen, dass manche Menschen sie für unmöglich halten könnten: Während wir eine fantastische Reise vom Ende der Welt unternehmen, fühlen wir uns wie dieser einfache Typ aus Action-Filmen der 90er. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an diesen Helden, der einen Schleier des Zweifels durchbricht, weil niemand an ihn glaubt, aber er findet seine innere Stärke und beweist am Ende, dass er es wert ist. Wir glauben einzig an unser fertiges Produkt. Egal, was irgendwer sagt, ihr werdet es mit eigenen Augen am 10. November dieses Jahres sehen. Wir hoffen, dass die Leute, nachdem unser Spiel ein Erfolg ist, wieder glauben: Wenn man sich einen Traum bewahrt, wird er wahr werden, trotz aller Hürden und Zweifel.

2023 wird ein absolut irres Jahr für jeden, der Survival-Games mag – 5 starke Titel kommen neu

Was sagen sie zur Verschiebung? Die Entwickler sagen, man hatte ohnehin geplant, den Release von The Day Before vom 1. März auf den November zu verschieben, schon bevor es Ärger um die Marke gab.

Man wollte die Verschiebung in einem 10-Minuten-Gameplay-Video bekannt gegeben, bevor der Ärger mit dem Trademark aufkam. Aber der 10. November sei ein „sicheres Datum“, bis dahin habe sich auch der Ärger um das Trademark gelegt.

Eure Meinung zu “The Day Before” ist gefragt

Wie seht Ihr das? Wir haben auf MeinMMO eine Umfrage erstellt, um eure Meinung zu dem kontroversen Thema zu erfahren.

Denkt bei der Umfrage bitte daran, dass ihr nur eine Antwortmöglichkeit auswählen könnt. Überzeugen euch die Ausführungen der Entwickler oder verstärken sie eure Zweifel eher noch?

Die Zweifel daran, ob „The Day Before“ das halten kann, was die Entwickler versprechen, gibt es mittlerweile seit einigen Jahren. Das hat dem Hype um das Spiel aber nicht geschadet:

The Day Before ist eines der meistgewünschten Games auf Steam – „Es sieht zu gut aus, um wahr zu sein“