The Day Before ist eines der meistgewünschten Games auf Steam – „Es sieht zu gut aus, um wahr zu sein“

Der Survival-Shooter „The Day Before“ belegt Platz 2 in der Liste der meistgewünschten Spiele auf Steam. Dennoch sind einige aus der Community skeptisch, ob das Game wirklich so gut wird, wie es in den Trailern scheint.

Was ist The Day Before für ein Spiel? Das Game wird ein Survival-Shooter und Open-World-MMO, bei dem ihr in einer Zombie-Apokalypse um euer Leben kämpft.

Das Gameplay umfasst die Suche nach Ressourcen, wie Waffen oder Nahrung und die Erkundung der Spielwelt mithilfe von Fahrzeugen. Gleichzeitig müsst ihr euch vor der ständigen Bedrohung durch Zombies sowie anderen Spielern in Acht nehmen. Denn auch die Überlebenden haben es aufeinander abgesehen und töten gegenseitig, um überlebenswichtige Gegenstände zu ergattern.

Das Spiel befindet in der Liste „am meisten gewünscht“ von Steam auf Platz 2 und kommt damit direkt hinter Hogwarts Legacy (Stand: 24. Januar 2023).

Hier seht ihr einen Gameplay-Trailer zu The Day Before:

Die Trailer begeistern, wecken aber auch erste Zweifel

Warum zeigen sich viele Nutzer begeistert? Die Einblicke, die von den Entwicklern bereits zu dem Spiel gegeben werden, sehen vielversprechend aus und wecken die Begeisterung in der Community. Jedoch sind auch viele skeptisch.

So loben etwa zahlreiche User in den Kommentaren zum Announcement Trailer auf YouTube vor einem Jahr, wie toll das Spiel aussehe. Viele äußern aber auch gleichzeitig Bedenken, ob das Spiel am Ende wirklich so werde, wie es der Trailer es zu hoffen lässt:

Walker Schwabauer: „ Ich hoffe wirklich, dass das endgültige Spiel so gut aussieht und sich so gut spielt. Ich würde es so schnell kaufen“.

Raymond mata: „ Das sieht wirklich toll aus! Ich kann den Drop kaum erwarten… Hoffentlich enttäuscht er nicht".

Jacobo: „Es sieht zu gut aus, um wahr zu sein"

Welche Probleme gibt es mit The Day Before? Auch der neue Gameplay-Trailer, den ihr oben sehen könnt, lässt einige Spieler zweifeln. Denn mehrere User sind der Meinung, The Days Before sah in älteren Clips bereits besser aus und das Spiel hätte grafisch schon Abstriche machen müssen.

Die Gamingwebseite PCGamer hat die ihrer Meinung nach 3 größten „Red Flags“ zu The Day Before gesammelt, welche ihrer Meinung nach Grund zum Zweifeln liefern:

Das letzte Spiel des Entwicklers Propnight läuft gerade einmal mittelmäßig auf Steam, mit ausgeglichenen Spielbewertungen (Stand: 24. Januar 2023).

Bisher sah man nur gescriptete Demos, noch kein authentisches Gameplay-Footage.

Grundlegende Fragen wie, ob es neben Autos und gepanzerten Fahrzeugen weitere Transportmöglichkeiten gebe, wurden im offiziellen Discord-Channel noch nicht beantwortet, dabei steht der Release bald an.

Außerdem sollte das Spiel bereits Ende Juni 2022 erscheinen, wurde aber verschoben. Dann gab es auch noch eine Kontroverse zu den unbezahlten, freiwilligen Mitarbeitern, die das Entwicklerstudio letztes Jahr suchte. Beides erschütterte den Optimismus der Spieler und führte zu ersten Bedenken, wie gut The Day Before am Ende wirklich sein könne.

Wann erscheint The Day Before? Auf Steam ist das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum auf den 1. März 2023 gelegt worden.

Aktuell ist noch kein Kaufpreis auf Steam veröffentlicht worden und auch eine Vorbestellung ist noch nicht möglich. Interessierte können sich The Day Before auf ihre Wunschliste setzen oder dem Spiel folgen, um Ankündigungen zum Survival-Shooter zu erhalten.

