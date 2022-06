The Day Before belegt den ersten Platz der am meisten gewünschten Spiele auf der Plattform Steam. Nun sind die Entwickler Fntastic auf der Suche nach Freiwilligen, die bei der Entwicklung des Spiels unbezahlt mithelfen.

Worum wird es in The Day Before gehen? The Day Before ist ein Survival-Shooter, der auf Steam erscheinen wird. Er spielt in einer Zombie-Apokalypse, in der ihr um euer Überleben kämpft.

Die ersten Trailer lassen Schlüsse auf Gameplay-Inhalte zu. Ihr müsst euch um Ressourcen kümmern, die euer Überleben sichern oder könnt mit Fahrzeugen durch die apokalyptische Landschaft preschen.

Viele erwarten schon gespannt den Release. So belegt The Day Before aktuell in der Steam-Liste „Am meisten gewünscht“ Platz 1 (Stand 28. Juni 2022, via store.steampowered.com).

Wann ist der Release des Spiels? Ursprünglich wurde The Day Before für den 21. Juni 2022 angekündigt. Inzwischen wurde der Termin um ein Jahr nach hinten auf den 1. März 2023 verschoben.

Genauere Infos zum Spiel und den Grund, warum das Releasedatum verschoben wurden, findet ihr hier.

Hier seht ihr einen Gameplay-Trailer zu The Day Before:

The Day Before: 13 Minuten langes Gameplay im Zombie-MMO

„Fntastics Kultur basiert auf der Idee von Freiwilligenarbeit“

Was meint Fntastic mit „Freiwilligen“? Auf ihrer Webseite erklärt das Unternehmen, was mit dem Begriff „Freiwillige“ gemeint ist (via fntastic.com).

Es gibt zwei Arten, wie man als Freiwilliger bei Fntastic mithelfen kann:

Vollzeit

Teilzeit

Vollzeit-Freiwillige arbeiten gegen Geld. Die Plätze sind dafür limitiert. Als Teilzeit-Freiwilliger kann jeder mithelfen. Als Aufwandsentschädigung bietet das Unternehmen „coole Belohnungen, Teilnahmezertifikate und gratis Codes“.

Unter den Aufgaben von Teilzeit-Freiwilligen fallen laut Fntastic verschiedene Tätigkeiten. Als explizite Beispiele nennen sie Übersetzer-Tätigkeiten und die Community-Moderation. Auch sei es möglich, als Teilzeit-Freiwilliger eigene Fähigkeiten einzubringen und das Spiel zu verbessern.

Wie reagiert die Community auf reddit? Die Reaktionen auf Fntastics Strategie sind gemischt (via reddit).

Einerseits gibt es viele kritische Kommentare:

whatnameisnttaken098 sagt etwa: „So, sie möchten, dass Leute ein gewaltiges MMO entwicklen… unbezahlt?“

StabilitySpace ist ebenfalls skeptisch: „Alles an diesem Unternehmen sieht einfach seltsam aus.“

Auf der anderen Seite gibt es aber auch User, die das Unternehmen verteidigen. Sie argumentieren damit, dass Fntastics nur kleine Aufgaben, wie die Forumsmoderation an Freiwillige übergebe und „anstatt gar keine Übersetzungen zu haben, sie den Fans erlauben, die Übersetzungen zu machen.“

Was haltet ihr von The Day Before? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

