Overwatch 2 gibt euch einen Skin, wenn ihr den größten und reichsten Twitch-Streamern 15 € schenkt

Die zweite Beta von Overwatch 2 startet heute, am 28. Juni. Damit ihr euch auch auf Twitch fleißig mit dem Shooter befasst, möchte Blizzard euren Streaming-Konsum mit einem exklusiven Skin belohnen. Der Haken: Ihr müsst den bekanntesten Streamern 15 € schenken.

Bei der ersten Beta hatte der Shooter von Blizzard noch einen gigantischen, aber sehr kurzlebigen Erfolg auf Twitch. Für die zweite Beta, die heute um 20 Uhr startet, möchte Blizzard euch auf andere Art in Streams zu Overwatch 2 locken.

Wenn ihr auf Twitch insgesamt 3 Abos schenkt, bekommt ihr einen exklusiven Skin von Brigitte. Was Fans aber sauer aufstößt, ist die Auswahl der Streamer.

Ihr bekommt den Skin nämlich nur, wenn ihr eure ‚Gifted Subs‘ großen Streamern wie xQc, Asmongold oder DisguisedToast zuwerft. Die Community findet, dass man so den reichsten Influencern noch mehr Geld gibt, während die kleinen auf der Strecke bleiben.

„Support a Streamer“: Für 15 € auf Twitch bekommt ihr einen Brigitte-Skin

Um welchen Skin geht es? Unter der Aktion „Support a Streamer“ bekommt ihr den legendären Skin „Medic Brigitte“ für einen der stärksten Support-Helden im Spiel.

Um das zu bekommen, müsst ihr zwischen dem 29. Juni und 19. Juli insgesamt 3 Twitch-Subs verschenken in den Chats von einer ausgewählten Liste von Streamern. Pro ‚Gifted Sub‘ zahlt ihr 5 €, also kostet euch dieser Skin insgesamt 15 €.

Welche Streamer müsst ihr unterstützen? Diese Liste der Streamer, denen ihr eure Subs schenken sollt, ist eine Art „Who is who“ auf Twitch. Nicht nur sind bekannte Overwatch-Streamer dabei. Auch andere große Namen, die teilweise nichts bis wenig mit Blizzards Team-Shooter am Hut haben, sind gelistet.

Hier eine kleine Auswahl:

Gelistet sind also MMO-Größen wie Asmongold, Streamer von anderen Shootern wie Apex Legends oder Battlefield oder sogar das kontroverse RPG-Wiki Fextralife.

„Lasst uns wenigstens Streamer unterstützen, die es wirklich nötig haben“

Das sagen die Overwatch-Fans: In der Community von Overwatch sind die Fans sehr enttäuscht von dieser Aktion.

Im reddit sagen Leute Dinge wie „Lieber nicht, Blizzard“ und listen eine Reihe an Gründen:

Normalerweise bin ich schnell dabei, Geld für einen neuen Skin auszugeben. Aber das hier ist einfach ein großes Nein von mir. – Kleinere Streamer, die eigentlich davon profitieren könnten, können es nicht bekommen – Amazon/Twitch nimmt sowieso 50 % dieser Ausgaben ein – Circa 15 € sind mehr, als man für Overwatch-League-Skins zahlt (diese sind 10 € wert) – Der Skin ist nicht von der Qualität, die man von einem Legendary erwarten würde u/EArkham auf reddit

Ein anderer reddit-User sagt sogar, dass die ausgewählten Streamer ein schlechter Einfluss sind:

Die Liste der Streamer hinterlässt bei mir einen wirklich bitteren Nachgeschmack. Lasst uns wenigstens die Creator unterstützen, die es wirklich nötig haben, anstatt die großen Streamer, von denen viele nicht einmal in unserer Community sind oder einen schlechten Einfluss haben. u/Hey-Ying auf reddit

Die Fans sind also nicht begeistert von der Idee, den ohnehin größten und reichsten Streamern auf Twitch noch mehr Geld zu geben, um im Gegenzug nur einen Skin zu bekommen. Sie hoffen, dass Blizzard mehr kleinere Streamer einbezieht, die den Support der Community eher verdient hätten.

Ab dem 04. Oktober könnt ihr nie wieder Overwatch 1 spielen

Blizzard antwortet auf die Kritik

Was sagt Blizzard zu der Kritik? AndyB, der Community Manager von Blizzard, hat verärgerten Fans im offiziellen Forum geantwortet. So antwortet er einem User:

Du überschätzt bei Weitem, was alle außer den erfolgreichsten Streamern tatsächlich verdienen. Wenn sie nicht an einen der großen Namen spenden möchten, haben wir viele kleinere, langjährige Overwatch-Streamer aufgelistet, die sich über Ihre Unterstützung freuen würden AndyB im Blizzard-Forum

Weiterhin sei das nur die „erste Veranstaltung“ dieser Art, für die Blizzard „absichtlich nur eine begrenzte Zahl von Teilnehmern ausgewählt“ habe. Das hat den Zweck: „Daten zu sammeln und zu lernen“. Somit möchte Blizzard auf diesem Modell „aufbauen und höchstwahrscheinlich die Verfügbarkeit erweitern“, wenn es erfolgreich ist. (via Blizzard Forum)

Was sagt ihr zu dieser Aktion? Findet ihr sie gut oder komplett daneben? Wie findet ihr die Reaktion von Blizzard? Verratet es uns in den Kommentaren.

Neben viel Traffic auf Twitch will Blizzard mit Overwatch 2 auch auf andere Arten Geld verdienen, wenn es am 04. Oktober als Free2Play-Shooter erscheint. Was die Pläne sind, erfahrt ihr hier:

