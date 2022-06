Ab dem 04. Oktober könnt ihr nie wieder Overwatch 1 spielen

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Was haltet ihr von dieser Ankündigung? Wollt ihr Overwatch 1 weiter spielen oder findet ihr Teil 2 mit allen Änderungen besser? Sagt es uns in den Kommentaren.

Im Jahr 2020 erklärte der ehemalige Overwatch-Direktor Jeff Kaplan schon, dass ein hypothetisches Overwatch Classic „aus technischer und künstlerischer Sicht sehr kostspielig“ wäre (via Twitter ). Es gab auch Andeutungen, dass Blizzard selbst Overwatch in der alten Form gar nicht mehr (vollständig) archiviert hat, weshalb eine solche Art der Wiederherstellung wohl nicht passieren wird.

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Overwatch 2 wird Free2Play und streicht Lootboxen – So will der Shooter euer Geld verdienen

Was sagen die Entwickler? In einer Antwort auf eine Frage zum „Early Access“ des Spiels erklärte Director Aaron Keller: „Wenn OW2 am 4. Oktober startet, wird es ein Ersatz für den aktuellen Live-Service sein.“ Das bedeutet, dass Overwatch 1 in der jetzigen Form nicht mehr existieren wird, sondern komplett und restlos von Overwatch 2 ersetzt wird. Auf dem PC läuft es sogar über dieselbe Datei: Overwatch.exe.

In einem Reddit AMA – einer Art Interview mit der gesamten reddit-Community – vom 22. Juni haben sich Entwickler von Overwatch 2 den Fragen der Fans gestellt. Eine der wichtigsten Informationen aus diesem Thread war die klare Aussage, dass Overwatch 1 restlos verschwinden wird, sobald Teil 2 am 04. Oktober als Free2Play-Titel erscheint.

Overwatch 2 erscheint am 04. Oktober als Free2Play-Titel. Wie Blizzard in einem Reddit AMA jetzt noch einmal klargestellt hat, bedeutet das auch gleichzeitig das Ende von Overwatch 1.

Insert

You are going to send email to