The Day Before: Release, Download, Gameplay – Alle Infos zum Survival-Shooter

Das lang erwartete Survival-MMO The Day Before wird diese Woche endlich veröffentlicht. Hier ist alles, was wir derzeit über den Release, seinen genauen Starttermin, das Gameplay und die Features des Shooters wissen.

Was ist „The Day Before“ für ein Spiel? Nach einigen Herausforderungen des russischen Entwicklers Fntastic, einschließlich Verzögerungen und Markenrechtsproblemen, ist das Survival-MMORPG jetzt bereit, seine Existenz zu beweisen.

Alles, was ihr zu The Day Before und dem bevorstehenden Release in dieser Woche wissen müsst, hat euch MeinMMO hier zusammengefasst.

The Day Before: Release, Download und Early Access

Wann ist der Release von „The Day Before“? Der offizielle Release von The Day Before ist am 07. Dezember 2023 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Das Spiel wird zunächst im Early Access veröffentlicht. Die vollständige Version folgt, wenn der Entwickler „sicher ist, dass dies die beste Version des Spiels ist“ (via Twitter).

Wie groß ist der Download? Die Größe des Downloads für „The Day Before“ hat sich reduziert, während die Spieler auf die Veröffentlichung gewartet haben. Aktuell beträgt diese nur noch 55 GB im Vergleich zu vorherigen 80 GB.

Preis und Vorbestellung des Survival-Shooters

Wie teuer ist „The Day Before“? Der Preis des Spiels wird auf Steam 40,00 Euro im Early Access und 50,00 Euro bei der vollständigen Veröffentlichung betragen. Habt ihr die Early-Access-Version gekauft, könnt ihr damit auch die fertige Vollversion spielen.

Eine Vorbestellung wird es nicht geben, haben die Entwickler Fntastic bestätigt.

Ein Spieler gönnt sich an der Bar eine Pause von Zombies und Überlebenskampf.

The Day Before: Plattformen – Gibt es einen Release auf PS5 und Xbox

Auf welchen Plattformen wird das Spiel veröffentlicht? Zu Beginn wird „The Day Before“ nur im Early Access auf dem PC via Steam verfügbar sein.

The Day Before soll zudem auch für Konsole erscheinen. Die Versionen für die PS5 und Xbox Series X sollen jedoch erst mit dem endgültigen Release nachgeliefert werden.

Gameplay, Story und Trailer zu The Day Before

In dem postapokalyptischen Survival-Game erwartet euch eine einzigartige Reise. Eine tödliche Pandemie hat die Ostküste der USA heimgesucht, was stark an die Story des Deckungs-Shooters „The Division“ erinnert. Doch „The Day Before“ ist ein wenig mehr als ein reiner Shooter.

Spieler können in „The Day Before“ die Spielumgebung von New Fortune City entdecken und dort riesige Wolkenkratzer, Geschäftszentren, Einkaufszentren, Stadien und vieles mehr erkunden.

Dabei müssen sie sich nicht gegen rivalisierende Gruppen, sondern gegen infizierte, zombieähnliche Feinde und andere Überlebende behaupten.

Zusätzlich gibt es starke Survival-Aspekte, bei denen ihr auf eurem Charakter und seine Umgebung achten müsst. Auch könnt ihr eine eigene Basis errichten und dekorieren.

Wie steht es um PvP? Das gibt es. Ihr kämpft nicht nur mit anderen Spielern ums Überleben, sondern auch gegen sie. Laut Steam wird es sowohl einen Online-PvP-Modus als auch einen Koop-Modus geben.

Der Trailer zu „The Day Before“ verspricht interessantes Gameplay:

Worum geht es in der Story? Die Geschichte von The Day Before handelt von einer postapokalyptischen Version der USA und spielt in der Stadt New Fortune. Diese ist New York City nachempfunden.

Nach einer Pandemie sind dort infizierte Menschen allgegenwärtig, die zu einer Art von Zombies geworden sind. Eure Aufgabe ist es, gegen diese Zombies zu kämpfen und natürlich so lang wie möglich zu überleben.

Ab Dezember 2023 könnt ihr in The Day Before gemeinsam oder allein gegen Infizierte kämpfen.

Um erfolgreich zu sein, müsst ihr euch nicht nur verteidigen, sondern auch wertvolle Ressourcen wie Wasser und Nahrung sowie Verbündete finden. Letztere findet ihr bei den Überlebenden der Woodberry-Kolonie. Gemeinsam mit ihnen sollt ihr helfen, die Gesellschaft wiederaufzubauen – doch das birgt einige Herausforderungen.

Entdeckt, plündert und kämpft euch durch die Open World – von New Fortune City bis hin zur umliegenden, ländlichen Landschaft mit Bauernhöfen in Woodberry.

Tauscht eure Gegenstände in Woodberry und lagert euer Vermögen in einem persönlichen Lagerraum. In der sicheren Zone könnt ihr zudem euer eigenes Haus ausbauen.

Im Kampfsystem von The Day Before dreht sich alles um Waffen. Verwendet sie, um andere Spieler sowie Infizierte auszuschalten.

In The Day Before müsst ihr eure Autos instand halten und reparieren.

Welche Features bietet das Spiel? Bisher haben die Video-Trailer von „The Day Before“ einen guten Eindruck vermittelt, welche Merkmale das Spiel bietet. Obwohl das Spielprinzip und die offene Welt im Grunde von AAA-Titel wie Division 1 und 2 sind, geht „The Day Before“ noch einen Schritt weiter.

Ihr müsst überleben: Der Fokus liegt auf dem Überleben eures Charakters in der Welt von „The Day Before“. Ihr solltet also nicht nur auf Zombies achten, sondern auch auf eure Kleidung, Nahrung, Crafting-Material und müsst natürlich immer ausreichend Munition haben. Verletzt ihr euch, kann dies ebenfalls schwere Folgen haben.

Ereignisreiche Open-World: Eine weitere Herausforderung in „The Day Before“ scheint zum anderen das dynamische Wetter zu sein. Dafür solltet ihr immer passend gekleidet seid, um auch Kälte, Stürme oder Gewitter zu überleben. Ebenso kann ein zu lautes Geräusch die Aufmerksamkeit von Gegnern auf euch lenken.

Rasante Fortbewegungs-Optionen: Wie ihr die Welt erkundet, bleibt ebenfalls euch überlassen. Ihr könnt zu Fuß quer über das Gelände gehen oder auch Fahrzeuge nutzen, die ihr in der Open World findet. Es ist jedoch zu beachten, dass sie gegebenenfalls Ersatzteile und Wartung benötigen, sodass diese Art der Fortbewegung mehr kostet.

Die Systemanforderungen von The Day Before

„The Day Before“ basiert auf Unreal Engine 5, dennoch sind die empfohlenen Anforderungen eher moderat.

Die Mindestanforderung für „The Day Before“ ist ein Intel Core i5-8400 oder ein gleichwertiger AMD-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, eine Nvidia GeForce GTX 1060 oder eine gleichwertige AMD-Grafikkarte sowie DirectX 12.

Die empfohlene Anforderung ist ein Intel Core i7-8700 (3.2Ghz) oder ein gleichwertiger AMD-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, eine Nvidia GeForce 1080 Ti oder eine gleichwertige AMD-Grafikkarte sowie DirectX 12.

Außerdem geben die Entwickler die Empfehlung, dass ihr das Spiel bevorzugt auf eine SSD-Festplatte installieren solltet.

Mit diesen Informationen seid ihr nun perfekt vorbereitet, um euch am kommenden Donnerstag, den 07. Dezember 2023, in die herausfordernde Welt von The Day Before zu begeben.

