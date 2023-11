Steam: Neues Zombie-MMO zeigt schicken Trailer, doch der kommt Fans von GTA 5 bekannt vor

Nach langer Funkstille ist das kommende Zombie-MMO The Day Before zurück auf Steam, inklusive Release-Datum und neuem Trailer. Der sieht ziemlich gut aus, doch einige Spieler stellten nun eine verdächtige Ähnlichkeit zu einem alten Trailer von GTA 5 fest.

Was hat es mit dem Trailer auf sich? Das heiß erwartete Zombie-MMO The Day Before verschwand im Januar 2023 plötzlich von Steam, nachdem es offenbar Probleme mit den Namensrechten gegeben hatte. Ende Oktober meldeten sich die Entwickler mit einem Release-Datum und einem neuen Trailer zurück, der Hoffnungen bei den Fans weckte.

Einigen Reddit-Nutzer ist jedoch eine verblüffende Ähnlichkeit zum Gameplay-Trailer von GTA 5 aus 2013 aufgefallen.

Hier könnt ihr euch ein eigenes Bild vom Trailer machen:

GTA 5 neu gedacht?

Was stört die Spieler? Auf Reddit stellte ein Nutzer am 1. November eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem neuen Trailer zu The Day Before und einem Gameplay-Trailer von GTA 5 fest. Der Nutzer „PainComplex“ teilte beide Videos mit dem Hinweis, das Skript und die Erzählerin seien nahezu identisch.

Tatsächlich klingt die Erzählstimme in beiden Trailern sehr ähnlich. Zudem ist in beiden davon die Rede, etwas „neu zu denken“ („reimagine“). Ironischerweise wird im Trailer von The Day Before mehrmals erwähnt, wie einzigartig das Spiel sei.

Zum Vergleich haben wir hier den Gameplay-Trailer zu GTA 5 eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie wird das diskutiert? Recht unterschiedlich. Einige Reddit-Nutzer vertreten die Meinung, dass sich die Entwickler von The Day Before zumindest von GTA 5 haben inspirieren lassen. Das findet jedoch nicht jeder allzu tragisch, schließlich war das Marketing von GTA 5 ja äußerst erfolgreich.

Manche sehen zwischen den Trailern nicht mehr Ähnlichkeit, als zwischen anderen Gameplay-Trailern, während andere den Entwicklern vorwerfen, schon mehrmals bei anderen Spielen abgekupfert zu haben.

Wir haben euch hier einige Kommentare zusammengetragen:

„Ihre Logik war wahrscheinlich ‘Wow, GTA 5 hat viele Vorbestellungen verkauft, das muss am Marketing liegen. Lasst uns das kopieren.’“ (via Reddit)

„Okay, ich habe mir die ersten paar Minuten beider Trailer angeschaut und bin nicht ganz sicher, wovon du redest. Sie haben ähnliche Stile, ja, aber das hat jeder andere Gameplay-Trailer auch.“ (via Reddit)

„Du kannst vorherige Trailer anschauen [und sehen,] wie sie Trailer wie The Last of Us und Call of Duty Einstellung für Einstellung kopieren. Also war es definitiv ihre Absicht, mit diesem hier GTA zu kopieren.“ (via Reddit)

Insgesamt scheint der neue Trailer bei den Nutzern das Gefühl zu bestärken, dass irgendetwas mit dem Spiel im Argen liegt. Viele sind nun gespannt auf den Release – und sei es nur, um zu sehen, ob am Stichtag, dem 7. Dezember, tatsächlich ein Spiel erscheint.

Wir haben die Entwickler Fnastic um ein Statement bezüglich der Sorgen der Spieler gebeten und werden es hier einfügen, sobald es uns vorliegt.

Seht ihr eine Ähnlichkeit zwischen den Trailern und wenn ja, stört euch das? Freut ihr euch auf den Release von The Day Before? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Insgesamt ist 2023 für Survival-Fans ein eher durchwachsenes Jahr. Einige Survival-Hoffnungen wurden auf 2024 verschoben, darunter auch ARK 2. Stattdessen bekamen Fans ARK: Survival Ascended und auch das hat Probleme:

Nitrado-Chef behauptet angeblich, ARK: Survival Ascended hätte ohne die 4 Mio. $ seiner Firma niemals existiert