Neues Zombie-MMO verrät Release-Datum auf Steam: Sieht im neuen Trailer viel besser aus, als befürchtet

Es gibt Neuigkeiten von The Day Before, einem Zombie-MMO, das viele an The Division erinnert. Das Spiel ist jetzt zurück auf Steam, hat sein Namensproblem geklärt und legt den Release als Early-Access-Titel auf den 7. Dezember fest. Der Trailer zum Launch sieht viel besser aus, als viele befürchtet haben. Auch eine Version von The Day Before für PS5 und Xbox Series X ist offenbar geplant.

Das sind die Neuigkeiten:

The Day Before sagt (via twitter), sie haben ihren Namensstreit gewonnen und werden tatsächlich „The Day Before“ heißen. Das Spiel ist auch zurück auf Steam.

Den geplanten Release verschiebt man vom 11. November auf den 7. Dezember 2023 und wird auch erstmal „nur“ als Early-Access-Titel starten. Der Release war vorher schon verschoben worden, eigentlich war er für den März 2023 geplant. Von einer angekündigten Beta spricht man aktuell nicht mehr.

Das Spiel soll 39 $ im Early Access kosten und der Preis soll auf 49 $ steigen, wenn der endgültige Release dann kommt. Der offizielle Start von The Day Before soll erfolgen, sobald das Spiel optimal läuft und man sicher ist, die bestmögliche Version anbieten zu können. Dann sollen auch Versionen für die „Next-Gen“-Konsolen erscheinen, gemeint sind damit wohl PS5 und Xbox Series X.

Trailer zeigt Housing und eine Menge Waffen

Das sieht man im Release-Trailer: Auf IGN wurde 3 Minuten neues Gameplay hochgeladen. Der Stil orientiert sich stark an Spielen wie The Division oder Escape from Tarkov:

So soll man über Quests die Währung „Woodbury Coins“ verdienen und verschiedene Missionen annehmen können.

Geplant sind auch Housing, in einer eigener Ranch, und man sieht die „Spa-Elemente“, die im Vorfeld für Ärger gesorgt haben, aber auch Autos, die man sich in The Day Before kaufen können soll.

Die Entwickler versprechen zudem Waffen mit einzigartigem Schuss- und Rückstoßverhalten.

Wie ist die allgemeine Stimmung? Der Trailer sieht gut aus, die Stimmung dem Spiel gegenüber ist aber skeptisch bis feindselig. Allgemein traut man dem Braten wohl nicht, weil zu viele „Red Flags“ in den letzten Monaten entdeckt wurden, die viele Spieler abgeschreckt haben.

Die Verschiebung des Release war jetzt keine große Überraschung mehr, es rechnete wohl kaum wer damit, dass “The Day Before” wirklich am 11. November erscheint, nachdem lange Funkstille geherrscht hatte. Manche vermuten auch, der Release sei verschoben worden, um dem Start von Call of Duty am 10. November aus dem Weg zu gehen.

Der Preis von 39 $ im Early Access wird allerdings von einigen als “zu hoch” kritisiert.

Es ist aber klar, dass sich viele Spieler auf so ein Game wie „The Divsion mit Zombies“ freuen und sicher beobachtet werden, wie The Day Before dann letztlich abschneiden wird.

