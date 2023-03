The Day Before war das meistgewünschte Spiel auf Steam, doch ein neues Video macht die Spieler sauer

The Day Before, das ehemals meistgewünschte Spiel auf Steam, hat ein neues Gameplay-Video veröffentlicht und die Spieler sind nicht begeistert.

Was ist bei The Day Before passiert? Das Survival-Spiel „The Day Before“ hat einen schwierigen Stand bei Gamern, denn das Entwicklerstudio Fntastic kämpft mit den Vorwürfen, ihr Spiel sei nur Betrug und es existiere gar nicht.

Nachdem im Jahr 2021 ein erster Trailer zu The Day Before hohe Erwartungen weckte und viele Spieler sich ein Survival-“The Division“ mit Zombies erhofften, wurde der Titel zum meistgewünschten Spiel auf Steam. Anschließend ging es steil bergab.

Sauna-Abend in der Zombie-Apokalypse

Was ist das für ein neues Video? The Day Before hat auf dem YouTube-Kanal des Spiels ein neues Video gepostet, das in gewisser Weise Gameplay des Spiels zeigt – allerdings keine spannenden Kämpfe gegen bewaffnete Plünderer oder blutrünstige Zombies.

In dem neuen Video, das knapp eine Minute geht, durchquert der Spieler-Charakter eine Tür und betritt eine Sauna… inmitten einer Zombieapokalypse. Nun setzt er sich innerhalb der Sauna in einen Pool und entspannt sich. Ende.

Wenn ihr selbst einen Blick auf den Sauna-Ausflug werfen wollt, binden wir euch den Trailer hier ein:

„Sie trollen jeden, der dieses ‚Spiel‘ noch haben will“

Wie sehen die Reaktionen aus? Selten ist die Frage, wie die Reaktionen zu einem Gameplay-Video aussehen, so eindeutig: nicht gut.

Vereinzelt kann man mit gründlicher Suche einen positiven Kommentar auf YouTube finden. So schreibt beispielsweise der Nutzer Vxnguxrd: „Ich freue mich immer noch auf dieses Spiel, unabhängig davon, was andere zu sagen haben.“

Die überwältigende Masse der Gamer ist jedoch entweder sauer oder sarkastisch und dem Spiel gegenüber herablassend:

zmilchton: „Wow, fesselndes Gameplay von einem Spiel, das es wirklich gibt.“

User16: „[…] Das ist die Art von Video, die negative Aufmerksamkeit auf sich zieht…“

Hey Mort: „Das ist lächerlich. Sie trollen jeden, der dieses ‘Spiel’ noch haben will.“

