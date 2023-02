Steam: Spieler glauben, The Day Before sei Betrug – Entwickler möchten gegen Fehl-Informationen kämpfen

Das Survival-Spiel The Day Before (Steam) wird viel diskutiert. Einige Spieler glauben, der Titel sei Betrug und werde niemals erscheinen. Jetzt sprachen die Entwickler in einem Statement über die Verbreitung von Fehlinformationen.

Was ist das für ein Spiel? The Day Before ist ein Survival-Spiel, in dem ihr während einer Zombie-Apokalypse ums Überleben kämpft. Neben dem Überlebenskampf gegen Zombies werden auch Gefechte gegen andere Spieler eine tragende Rolle spielen, denn PvP ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels.

Der Survival-Titel war neben Hogwarts Legacy monatelang das meistgewünschte Spiel auf Steam, doch im Januar verwand The Day Before plötzlich von der Plattform.

Warum glauben Leute, das Spiel sei Betrug? Die Annahme, bei The Day Before handle es sich um Betrug und das Spiel würde nie erscheinen, beruht auf verschiedenen Gesichtspunkten.

Zum einen ist da das erste Gameplay-Video, das zwar unheimlich gut aussah, aber nicht authentisch wirkte. Spieler kommentierten den The Day Before Trailer mit „Es sieht zu gut aus, um wahr zu sein“.

Außerdem wurde der Release mehrfach verschoben. The Day Before sollte erst im Juni 2022 erscheinen, dann am 01. März 2023; mittlerweile wird der 10. November 2023 als Release-Datum genannt.

Die letzte Release-Verschiebung wurde mit Copyright-Problemen begründet, was weitere Zweifel aufkeimen ließ (via Twitter).

Auch der jüngste Gameplay-Trailer konnte die Vorwürfe nicht beruhigen. Die gezeigten Szenen enttäuschten, sahen deutlich uninteressanter aus als der erste Trailer. Spieler bezeichneten The Day Before daraufhin als „Walking-Simulator“

Das Gameplay-Video, welches Spieler als „Walking-Simulator“ betitelten, binden wir euch hier ein:

Was sagen die Entwickler? In einem neuen Statement auf Twitter sprechen die Entwickler von The Day Before nun über die Verbreitung von falschen Informationen und wie diese das Team, aber auch andere Indie-Entwickler, die von ähnlichen Erfahrungen betroffen sind, belasten.

Obendrein kündigten sie an, sich nach dem Release von The Day Before Gedanken zu machen, wie sie jungen Entwickler helfen können, mit der verbreiteten falschen Informationen umzugehen.

Eine deutsche Übersetzung des Statements seht ihr hier:

Wir alle leben in einer Zeit der Desinformation und der mangelnden Überprüfung der Fakten. Jeder kann für seine Ansichten alles sagen, und jeder wird es glauben. Gegen Desinformation muss vorgegangen werden, denn sie kann nicht nur uns, sondern auch anderen Indies und kleinen/mittleren Studios schaden. Sie hat auch psychische Auswirkungen auf die Mitglieder solcher Teams. Nach der Veröffentlichung von The Day Before werden wir darüber nachdenken, wie wir unerfahrenen Entwicklern helfen können, mit Fakes umzugehen, und Ressourcen dafür bereitstellen. “The Day Before”-Entiwckler Fntastic via Twitter

Welche Reaktionen gibt es zu dem Statement? Auf Twitter gehen einige Nutzer auf das Statement ein und sprechen darüber, was im Fall von The Day Before und Fntastic falsch gelaufen sein könnte.

Blakwoods: „Die Lösung für dieses Problem ist ein gutes Marketingteam. Wenn nicht, dann müsst ihr transparenter sein und besser mit der Community kommunizieren. Wenn Sie genau hinschauen, war The Day Before das am meisten gewünschte Spiel, also unterstützen die Leute Sie, das Problem liegt in Ihrer Kommunikation.“ Fntastic: „Danke schön! Wir werden die Kommunikation verbessern und mehr Transparenz schaffen (via Twitter)“.



TastelessNobody: „Vielleicht sollten Sie ab und zu ein paar Informationen oder Neuigkeiten herausgeben und nicht anderthalb Jahre lang Funkstille halten und nur ein 1Gameplay-Videos abliefern, dann wird es keine Fehlinformationen geben.“ Fntastic: „Wir haben gar keine Marketingabteilung. Alle unsere Ressourcen fließen in die Spielentwicklung. Aber wir werden die Kommunikation verbessern, danke (via Twitter).“



Andere Twitter-Nutzer sprechen unter dem Statement weiterhin über fehelnde Beweise, dass das Spiel überhaupt existiert und schlagen vor, beispielsweise einen Livestream von innerhalb des Studios zu veranstalten, während die Entwickler an dem Spiel arbeiten. Generell wird die Kommunikation und die Transparenz des Studios kritisch betrachtet.

Ähnliche Kritik wie auf Twittern äußrten auch einige MeinMMO-Leser. So gaben beispielsweise 30 % von euch ab, zu glauben, The Day Before sei Betrug:

Neues Survival-MMO auf Steam sieht wie der nächste große Hit aus – Aber ihr traut ihm nicht