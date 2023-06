Zombie-MMO The Day Before sagt: „Wir werden wieder das meistgewünschte Spiel auf Steam“ – Neuer Trailer

Das Zombie-Spiel „The Day Before“ war mal das meist erwartete Spiel auf Steam, bis eine Reihe von Problemen den Ruf des Spiels beschädigte. Nach einer Verschiebung des Release-Datums soll das Spiel am 10. November erscheinen. Im Juni 2023 gibt das Team ein neues Interview und zeigt sich kämpferisch. Aber ein neuer Trailer ruft bei den Beobachtern vor allem eines hervor: Spott.

Das ist die Situation:

The Day Before tauchte 2021 plötzlich auf Steam als Spiel in Entwicklung auf und wirkte wie eine Mischung aus „The Last of Us“ und „The Division“. So etwas wie „The Division, aber mit Zombies“ hatten sich offenbar viele Spieler gewünscht.

Da erste Trailer gut aussahen und das Spielkonzept viele interessierte, stieg „The Day Before“ zum meistgewünschten Spiel auf Steam auf, wobei Zweifel aufkamen, ob ein eher unbekanntes Team so ein Spiel wirklich stemmen könnte.

Zudem nährten Rückschläge die Zweifel der Fans: Release-Daten wurden verschoben, The Day Before wurde wegen eines Urheberrechts-Streits um den Namen von Steam geworfen, auch die Trailer wurden schwächer. Interesse und Begeisterung schlugen in Skepsis und Spott um.

Das sagt das Team jetzt: In einem Interview mit Well Played gibt sich das Team von Fntastic kämpferisch:

Man ist zuversichtlich den Streit um den Namen zu gewinnen, immerhin sei man der erste mit „The Day Before“ im Videospiel-Bereich gewesen. Das müsse ja für sowas gut sein:

Wir möchten unserer Community versichern, dass unsere Steam-Seite bald zurückkommt. Wir werden an die Spitze der Wunschliste von Steam zurückkehren.

Was für ein Spiel soll „The Day Before“ werden? Das Team sagt, man orientiere sich in der Tat an „The Last of Us“ und „The Division“, ziehe aber auch viel Inspiration aus Beobachtung der Umwelt und aus dem Studium „menschlichem Verhaltens.“

Das Spiel werde eine „postapokalyptische Sandbox“ mit Open World. Spieler werden eine Stadt mit Wolkenkratzern, „New Fortune City“ erkunden, dort Häuser und Fahrzeuge kaufen können:

Auch wenn sich unser Spiel hauptsächlich in Richtung „Spieler gegen Spieler“-Kämpfen orientiert, wird es auch Quests umfassen, die sich um die Wiederherstellung der Gesellschaft drehen. In The Day Before liegt das Schicksal der Menschheit wahrhaftig in Euren Händen.

Man habe – innerhalb der Grenzen der Realität – verschiedene Typen „Infizierter“ erstellt. Der Fokus liege aber nicht einzig auf Zombies, sondern in der Erfahrung der Spieler, wie sie sich in der Welt nach ihrem Untergang zurechtfinden.

Das Ziel des Teams sei es, die spannendste Survival-Erfahrung des Jahres zu bieten.

Das ist der neue Trailer von The Day Before aus dem Juni 2023:

„Sie nehmen PvE raus und fügen Sportwagen hinzu – Das wird legendär“

Wie sind die Reaktionen auf den Trailer? Der neue Trailer zeigt einen Sportwagen. Die Reaktionen auf YouTube sind spöttisch, soviel Luxus passe nicht in die Welt:

„Das sieht genauso aus wie die Szene von „I Am Legend“, als Will Smith den GT500 gefahren ist.”

„Bin mir ziemlich sicher, die logistische Entscheidung während der Apokalypse ist es, einen Lambo zu fahren.“

Auch dass Fntastic im Interview das PvE so herunterspielt, kommt auf YouTube schlecht an:

„Haben PvE entfernt und Sportwagen hinzugefügt – das schickt sich an, legendär zu werden“

Generell wird der tiefe Fall von „The Day Before“ thematisiert. So heißt es: Der letzte Exklusiv-Trailer sei bei IGN erschienen (also in der ersten Liga), der jetzt bei Well Played (einige Ligen darunter). Das sei schon mehr als komisch.

Aber andererseits sagt ein Nuzter: „Ich kann darüber grade nicht mal lachen. Diablo kam grade raus.“

In der Tat scheinen sich viele in der Zielgruppe von The Day Before aktuell mit anderen Spielen zu vergnügen, auch nach den eher schwachen letzten Videos zum Spiel:

