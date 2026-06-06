Nach der großen Ankündigung von Guild Wars 3 spricht ArenaNet heute über die Zukunft von Guild Wars 2

Die Ankündigung von Guild Wars 3 gehörte zu den größten Neuigkeiten des Summer Game Fest 2026 und sorgt bei Fans für ordentlich Hype. Doch einige Spieler sind besorgt: Was wird jetzt aus Guild Wars 2?

Was ist gerade los bei Guild Wars? Beim Summer Game Fest 2026 wurde offiziell Guild Wars 3 angekündigt. Dazu gab es natürlich einen schicken Trailer und auch schon einen Beta-Zeitraum im Herbst 2027. Die bisher zum MMORPG bekannten Informationen haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengetragen.

Die Ankündigung sorgt bei den Fans für Aufregung: Der Trailer ist gerade auf Platz 12 der Trending-Videos auf YouTube und damit aktuell der heißeste Trailer. Doch neben dem Hype gibt es bei einigen Fans auch Skepsis. Allem voran stehen die Fragen, wie sehr sich das Prequel von Guild Wars 2 unterscheiden wird und wie es mit dem MMORPG weitergehen soll.

Die Antworten darauf sollen wir noch heute, am 6. Juni 2026, bekommen: ArenaNet kündigte für 18:00 Uhr deutscher Zeit einen Livestream auf dem YouTube-Kanal an, in dem es um die Zukunft von Guild Wars 2 gehen soll. Ein weiterer Stream soll am Abend des 9. Juni folgen.

Video starten Guild Wars 3 hat jetzt einen Trailer und kündigt Beta-Start an Autoplay

Zwischen Hype und Sorge

Was sagt die Community? Bei den Fans herrschen derzeit gemischte Gefühle. Wer sich über die Ankündigung freut, freut sich richtig:

Die Streamerin AuroraPeachy verfolgte das Summer Game Fest bereits im “Guild Wars”-T-Shirt und brach bei der Ankündigung in Tränen aus. Auf YouTube schreibt sie: “Nach 14 Jahren lässt mich dieses Spiel immer noch zu einem nervösen, zitternden, kreischenden Fangirl dahinschmelzen.”

Viele Spieler, die schon länger dabei sind, fühlen sich an die Vorfreude auf Guild Wars 2 zurückversetzt. Martox3560 erinnert sich auf YouTube: “Ich bin mit Guild Wars 1 aufgewachsen, habe mit Guild Wars 2 die Schule abgeschlossen, jetzt wird mein Kind Guild Wars 3 spielen.”

Auch wenn sich aus dem Trailer noch nicht allzu viel ableiten lässt, vermuten Fans, dass Guild Wars 3 noch actionlastiger wird, sowohl im Movement als auch im Combat, und sich deutlich anders spielen wird als der Vorgänger. pietrja schreibt auf YouTube: MMOs haben sich so sehr weiterentwickelt und ich bin froh, dass GW3 immer noch verspricht, eine Evolution für das Genre zu sein. Sie sorgen definitiv dafür, dass ich dabei sein will. Habe GW 1 + 2 geliebt.“

Im MMORPG-Subreddit wird gar die Rettung des Genres ausgerufen.

Guild Wars ist tot, lang lebe Guild Wars?

Im Mega-Thread auf Reddit sowie im englischsprachigen Forum wird jedoch auch intensiv diskutiert.

Gleich mehrere Spieler vermuten, dass sich Guild Wars 3 sehr deutlich von seinem Vorgänger unterscheiden könnte, so wie 2 damals auch eine deutliche Abkehr vom ursprünglichen Guild Wars war. Einige begrüßen die Innovation, andere sehen die möglichen Änderungen skeptischer. Insbesondere der geplante PS5-Release sowie die Optik des Trailers machen Sorgen. Denn der Look erinnert einige an generische UE5-Spiele oder sieht für sie nach „Plastik“ aus.

Manche haben schlichtweg gar kein so großes Interesse an einem neuen MMORPG. Ivien schreibt etwa: „[…] Ich bin zufrieden mit GW2 und nochmal von vorne anzufangen ist nicht ansprechend. Ich spiele GW2 seit 2012.“ Dass es sich dabei keineswegs um eine Einzelmeinung handelt, zeigen die Antworten auf den Kommentar.

Gemischte Gefühle gibt es auch bei den – vermutlich – spielbaren Rassen. Spieler freuen sich zwar darauf, die angedeuteten Kodan spielen zu können, befürchten jedoch, dass im Prequel mit den Sylvari und Charr zwei der interessantesten Rassen entfallen.

Dazu kommt eine grundlegende Skepsis gegenüber neuen MMORPGS. Serran1985 schreibt im englischen Forum: „Das ist eine Katastrophe. Denk mal drüber nach. Wie viele Studios sind in den letzten Jahren mit MMOs gescheitert? […] Was stellt ihr euch für Guild Wars 3 vor? Es wird scheitern. Es gibt keine Chance, dass es funktioniert.“

Andere Fans kontern aber auch: Die Negativität habe es genau so auch schon zur Ankündigung von Guild Wars 2 gegeben.

Die größte Sorge der Fans ist allerdings, dass die Ankündigung effektiv das Ende von Guild Wars 2 einläuten könnte. Zwar hat ArenaNet sich der Weiterentwicklung des MMORPGs verschrieben, was auch sinnvoll erscheint: Sollte das Prequel doch nicht so stark starten, ist Teil 2 noch da, um das Studio aufzufangen.

Manch ein Spieler ist sich jedoch sicher, dass die Ankündigung nur einen langsamen Abstieg in den Wartungsmodus bedeutet, während die Spielerschaft zu Guild Wars 3 abwandert. So oder so: Heute Abend sollten wir mehr zur Zukunft von Guild Wars 2 wissen.

Vorfreude oder Sorge, was überwiegt bei euch? Schreibt uns gerne eure liebsten Momente mit Guild Wars 2 in die Kommentare.

Obwohl ArenaNet im Hintergrund bereits an Guild Wars 3 gearbeitet hat, hat Guild Wars 2 erst kürzlich ein neues Update erhalten. MeinMMO-Redakteur Alex durfte die neuen Inhalte vorab sehen und schwärmte: Ich bin ein notorischer Mount-Sammler und Guild Wars 2 bringt endlich die perfekte Änderung für mich