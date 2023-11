Nitrado-Chef behauptet angeblich, ARK: Survival Ascended hätte ohne die 4 Mio. $ seiner Firma niemals existiert

In der Community von ARK: Survival Ascended herrscht eine große Unzufriedenheit. Während viele Spieler trotz schlechter Performance großen Spaß an dem Spiel haben, liegt ein Stein schwer im Magen: das Server-Hosting und die Exklusivrechte der Firma Nitrado. In einer angeblich geleakten Nachricht an seine Mitarbeiter soll sich jetzt der CEO von Nitrado zu der Situation geäußert haben.

Was sind das für Aussagen vom Nitrado-Chef? Auf Reddit kursiert aktuell ein Post, der eine angeblich geleakte Nachricht zeigt, die Nitrado-CEO Raphael Stange an die Mitarbeiter des Unternehmens geschickt haben soll.

In der Nachricht behauptet Stange angeblich, ARK: Survival Ascended (ASA) würde ohne ein „4 Millionen US-Dollar“-Darlehen von Nitrado gar nicht existieren. Außerdem heißt es, habe jenes Darlehen sichergestellt, dass die Entwickler ihre Gehälter erhalten:

Ohne dieses Darlehen hätte es ASA nie gegeben. Wir haben dafür gesorgt, dass die Entwickler von ASA ihren Lohn bekommen. Und wir waren die letzte Chance, dass dies in einer vernünftigen Zeit geschehen würde. via Reddit.

Ob die auf Reddit geteilte Nachricht tatsächlich von Nitrado-CEO Raphael Stange stammt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Wir von MeinMMO haben bei Nitrado um ein Statement gebeten. Sollte sich Nitrado in einem Statement zu der Nachricht äußern, werden wir die neue Information in dem Artikel ergänzen.

Den Reddit-Post mit der angeblich von Nitrado-CEO Raphael Stange stammenden Nachrichten könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was steckt hinter der Aussage? Die 4 Millionen US-Dollar in der Aussage beziehen sich wahrscheinlich auf einen Deal, den das Unternehmen „Marbis GmbH“ mit dem ARK-Publisher Snail Games geschlossen hat. Nitrado gehört zu der in Karlsruhe ansässigen Marbis GmbH.

In einem Dokument der amerikanischen Börsenaufsicht vom 26. Juli 2023 war bezüglich des Deals zu lesen, dass Marbis dem ARK-Publisher Snail Games ausstehende Beträge in Höhe von 1.046.932 US-Dollar erlässt. Zusätzlich zeigt das Dokument, dass die Marbis GmbH 3 Millionen US-Dollar zahlte, um sich die exklusiven Rechte am Server-Hosting von ARK für sieben Jahre zu sichern (via investor.snail.com).

Am 15. August 2023 gaben ARK-Publisher Snail Games sowie Studio Wildcard dann eine offizielle Partnerschaft mit Nitrado bekannt.

ARK-Community äußert scharfe Kritik an Nitrado und dem Exklusiv-Deal

Wie kam es zu der Nachricht? Zu Beginn der Nachricht spricht Stange – sofern es sich wirklich um den Nitrado-CEO handelt – seine Mitarbeiter auf die Kritik an, die derzeit in den sozialen Medien seitens der ARK-Community Nitrado gegenüber geäußert wird.

Die Spieler des Survival-Games sind unzufrieden, weil Nitrado die Exklusivrechte am Server-Hosting für ARK: Survival Ascended besitzt. Immer wieder flammt Kritik an der Server-Stabilität, dem Kundensupport sowie den Preisen von Nitrado auf (via Reddit).

Kurz nach dem Release von ARK: Survival Ascended eskalierte der Streit um das Server-Hosting kurzweilig, weil es starke Einschränkungen für das Erstellen von dedizierten Servern gab, die auf der eigenen Hardware der Spieler laufen.

In der auf Reddit geteilten Nachricht heißt es nun, Nitrado habe niemanden daran gehindert, private Server zu starten und mit Freunden zu spielen. Man habe lediglich die eigenen Interessen schützen und andere kommerzielle Server-Anbieter vom Hosten von ASA-Servern abhalten wollen. Allerdings habe der Weg, mit dem man die eigenen Interessen schützen wollte, zu Problemen geführt. Das sei nicht beabsichtigt gewesen und deshalb behoben worden.

Tatsächlich wurden die Einschränkungen für dedizierte Server in einem Patch vom 27. Oktober aufgehoben.

Dennoch ist ARK: Survival Ascended aktuell noch nicht in einem perfekten Zustand – die Performance des Spiels könnte weiterhin besser sein. Wie ihr mehr FPS in dem Survival-Game rausholt, erfahrt ihr auf MeinMMO:

ARK: Survival Ascended: Performance – Mit diesen Grafik-Einstellungen läuft das Spiel flüssiger