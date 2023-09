Eine Firma ist jetzt einziger Anbieter für Server von Steam-Hit ARK, weil der Publisher dort Schulden hatte

Der Publisher von Steam-Hit ARK: Survival Evolved hatte einen ausstehenden Betrag in Millionenhöhe bei einem Unternehmen, mit dem er kurz darauf einen exklusiven Deal einging.

Was ist das für eine Firma? Nitrado ist ein deutsches Unternehmen, das Server für Videospiele anbietet und gehört zu der in Karlsruhe ansässigen Marbis GmbH.

Bei Nitrado können beispielsweise die Spieler des Steam-Hits ARK: Survival Evolved einen Server mieten, um dort ungestört und ohne fremde Spieler mit ihren individuellen Einstellungen zu zocken.

Neben ARK: Survival Evolved finden sich im Angebot von Nitrado auch Server für Spiele wie DayZ, Minecraft, Squad und Battlefield 4.

Am 15. August 2023 gaben ARK-Publisher Snail Games sowie Studio Wildcard eine offizielle Partnerschaft mit Nitrado bekannt. Jetzt wurde bekannt, dass ARK-Publisher Snail Games mit dem Deal ausstehende Beträge bei der Marbis GmbH beglichen habe.

Wie kam es zu dem Deal? Wie ein SEC-Filing vom 26. Juli 2023 zeigt, ist die Partnerschaft zwischen Nitrado und ARK die Folge eines zwischen Snail Games und der Marbis GmbH abgeschlossenen exklusiven Deals (via investor.snail.com).

Was ist ein SEC Filing? Bei einem sogenannten „SEC Filing“ handelt es sich um ein Dokument, das amerikanische Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht „SEC“ (United States Securities and Exchange Commission) einreichen müssen, um beispielsweise geschäftliche Vorgänge, die Jahresergebnisse oder die 5 % übersteigende Beteiligung an einem Unternehmen bei der Börsenaufsicht zu melden.



Seit dem Jahr 1994 sind zudem alle betreffenden Dokumente in einer von der US-Börsenaufsicht betriebenen Datenbank öffentlich und über das Internet einsehbar

In dem Dokument ist zu lesen, dass Marbis dem ARK-Publisher Snail Games ausstehende Beträge in Höhe von 1.046.932 US-Dollar erlässt und zusätzlich 3 Millionen US-Dollar zahlt, um sich die exklusiven Rechte am Server-Hosting von ARK für sieben Jahre zu sichern.

Was beinhaltet der Deal? Durch den exklusiven Deal zwischen Marbis und Snail Games (ARK), ist Marbis künftig der alleinige Anbieter von Servern für Ark: Survival Evolved, Ark: Survival Ascended und Ark 2.

In dem SEC Filing heißt es:

Gemäß der Kooperationsvereinbarung erklärte sich das Unternehmen [Anm. d. Red.: Snail Games] unter anderem bereit, Marbis für den Zeitraum, der mit dem Datum der Kooperationsvereinbarung [Anm. d. Red.: 26. Juli 2023] beginnend und mit Ablauf der sieben (7) jährigen Vertragslaufzeit endend, Marbis das exklusive, nicht übertragbare, globale und unwiderrufliche Recht zu gewähren:

die Spiele mit den Titeln Ark: Survival Evolved, Ark: Survival Ascended und Ark II zu hosten und zu betreiben (zusammen mit Ark SA, Ark II und allen zukünftigen Remakes, Fortsetzungen, Prequels, Spin-Offs und anderen damit verbundenen Inhalten)

private Server und Community-Server zu vermieten […]

die Spiele auf privaten/ Community-Servern zu hosten und betreiben

Außerdem wird in dem Dokument festgelegt, dass Marbis dazu berechtigt sei, die genannten Leistungen durch ihre eigenen Server zu erbringen und die Unterlizenzen „an ihre Tochtergesellschaften und/ oder von Marbis beauftrage Subunternehmer“ zu vergeben.

Bei ARK unterscheiden die Spieler zwischen offiziellen (vom Entwickler oder Publisher gestellten) und privaten Servern, die bei Unternehmen wie Nitrado oder GPortal gemietet und von der Community betrieben werden.

Private und offizielle Server haben unterschiedliche Vorteile für die Spieler und ihre eigene Spielerbasis, da sich die Spielstile stark unterscheiden können.

ARK: Survival Evolved: Private Server oder offizielle? – Das sind die Vorteile