Survival-Hit ARK schließt die offiziellen Server, um ein Remake in UE5 zu bringen – Doch das kommt mit mieser Performance

Mir ARK: Survival Ascended erschien im Oktober das Remake des beliebten Dino-Abenteuers, doch das Spiel kam mit Problemen.

Was ist das für ein Remake?

Studio Wildcard, die Entwickler von „ARK: Survival Evolved“, haben am 25. Oktober 2023 ein neues Spiel namens „ARK: Survival Ascended“ bei Steam veröffentlicht.

Der Konsolen-Release soll im November erfolgen, wobei es nur für Next-Gen, also PS5 und Xbox Series X|S, erscheint.

ARK: Survival Ascended ist eine überarbeitete Version des Grundspiels ARK: Survival Evolved, das auf Unreal Engine 5 mit hübscherer Grafik und einem bereinigtem Code laufen soll. Ebenso soll es Cross-Plattform-Modding geben, damit auch Konsolenspieler endlich in den Genuss von Mods kommen.

Remake oder Remaster? Zuletzt war es unklar, ob es sich bei ARK: Survival Ascended um ein Remake oder ein Remaster handle. In der ersten Ankündigung des Spiels war von einem Remaster die Rede (via Zuletzt war es unklar, ob es sich bei ARK: Survival Ascended um ein Remake oder ein Remaster handle. In der ersten Ankündigung des Spiels war von einem Remaster die Rede (via survivetheark.com ), doch erst kürzlich bezeichnete Wildcard den Titel als ein Remake (via Steam ). Da auch nach der Veröffentlichung der Early-Access-Version der Begriff „Remake“ verwendet wurde, behalten wir diesen jetzt bei.

Kontroverse um Abschaltung der offiziellen Server

Was hat es mit der Schließung der Server auf sich? Als Studio Wildcard am 31. März 2023 ARK: Survival Ascended erstmals vorgestellt hat, kündigten die Entwickler auch die Schließung der offiziellen Server von ARK: Survival Evolved an – und das kam gar nicht gut bei den Spielern an, da sie einen Verlust ihres Fortschritts befürchteten. Die offizielle Abschaltung der Server erfolgte dann am 30. September 2023.

Nachdem Wildcard für die Abschaltungspläne harsche Kritik geerntet hatte, erklärte das Studio die Gründe hinter der Entscheidung. In einem Statement vom 7. April hieß es, die offiziellen Server von ARK: Survival Evolved basierten auf „veralteter Technologie“ und nehmen „für den Betrieb und die Wartung erhebliche Entwicklungsressourcen und Zeit“ in Anspruch (via survivetheark).

Um dem Verlust des Fortschritts entgegenzuwirken, machten die Entwickler am Tag der Abschaltung eine Momentaufnahme der Speicherstände, die den Spielern anschließend zur Verfügung gestellt wurde. Mit diesen Spielständen konnten sie dann auf privaten Servern oder in Solo-Lobbys weiterspielen.

Dennoch sind viele Spieler des Originalspiels kein Fan von ARK: Survival Ascended, weil sie all die Inhalte erneut kaufen müssen, die sie bei ARK: Survival Evolved schon besaßen – vor allem, wenn sie auf offiziellen und nicht privaten Mehrspieler-Servern spielen wollen.

ARK: Survival Ascended erhält massig Kritik für miese Performance

Was sagen die ersten Spieler? Zusätzlich zu der aufgehübschten Grafik sollte ARK: Survival Acended eine verbesserte Performance bringen – doch genau da enttäuscht das Remake die ersten Spieler.

Auf Steam kritisieren viele Nutzer, man brauche für das Spiel High-End-PCs, damit es gut laufe. Zwar sehe es sehr hübsch aus – das wird wirklich häufig gelobt – doch die Performance sei dafür sehr schlecht.

„ARK sah noch nie so gut aus! Es fühlt sich wie ein komplett neues Spiel an […]. Was die Performance angeht, kann ich nur bestätigen, dass man gute Hardware benötigt. […] Umso mehr in der Spielwelt passiert, umso mehr leiden die FPS darunter (via Steam).“

„Ich liebe ARK … aber das? […] Die Performance ist einfach grauenhaft. Spart euer Geld! (via Steam).“

„Das Spiel ist wunderschön, aber es läuft furchtbar (via Steam).“

„Es ist ein teueres Grafikupdate mit ein paar QoL-Verbesserungen. Wer ARK liebt, wird es dank UE5 noch mehr lieben. Da ich mit ARK: Survival Evolved meinen Spaß hatte, spende ich gerne die 40 € an Wildcard (via Steam).“

„Die verlangte Performance ist zu krass für den normalen Nutzer (via Steam).“

Falls ihr also aktuell überlegt, ob ihr euch ARK: Survival Ascended kaufen sollt, habt im Hinterkopf, dass es sehr hohe Anforderungen und eine schlechte Performance hat. Doch wenn das für euch keine Rolle spielt, erlebt ihr ARK in verbesserter Grafik.

Wenn ihr kein Interesse an einem Kauf des Remakes habt, aber dennoch Fan des Dino-Abenteuers seid, ist vielleicht der bevorstehende Release des Sequels „ARK 2“ für euch interessant. Das soll allerdings nicht für die PS5, sondern nur für Xbox Series X|S und PC erscheinen. Alles Weitere zum Release lest ihr hier:

ARK 2: Release, Trailer, Gameplay – Was wir bisher dazu wissen