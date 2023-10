ARK: Survival Ascended: Release, Trailer und Gameplay – Alles, was wir bisher zum Dino-Abenteuer wissen

Bereits im Oktober soll ARK: Survival Ascended auf Steam erscheinen. Doch was ist das überhaupt für ein Spiel?

Was ist ARK: Survival Ascended überhaupt?

ARK: Survival Ascended (ASA) ist ein kommendes Survival-Spiel von Studio Wildcard, den Entwicklern des beliebten Dino-Abenteuers ARK: Survival Evolved (ASE).

ASA ist nicht der von Fans erwartete Nachfolger von ARK: Survival Evolved. Dieser heißt ARK 2 und soll Ende 2024 erscheinen, nachdem das ursprünglich für 2022 geplante Sequel erneut verschoben wurde.

Bei ARK: Survival Ascended handelt es sich um eine überarbeitete Version des Grundspiels ARK: Survival Evolved, das auf Unreal Engine 5 und mit einem bereinigtem Code laufen soll. ASA erscheint für den PC, die PS5 und für Xbox Series X|S.

Ob es sich um ein Remaster oder ein Remake handelt, ist aktuell jedoch unklar. In den ersten Ankündigungen von ASA war von einem Remaster die Rede (via survivetheark.com), doch erst kürzlich betitelte Wildcard das Spiel als ein Remake (via Steam). Zwischen einem Remake und einem Remaster gibt es grundlegende Unterschiede.

Update: Der PC- und Konsolen-Release wurde nach Veröffentlichung des Trailers bekannt gegeben. Wir haben die Informationen im Text ergänzt. Außerdem ist jetzt die Kauf-Option bei Steam verfügbar.

ARK: Survival Ascended – Release, Trailer und Gameplay

Wann ist der Release von ARK: Survival Ascended? Der Release von ARK: Survival Ascended soll für den PC am heutigen 25. Oktober 2023 sein, heißt es in der Video-Beschreibung des neuen Trailers auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Spiels.

Mittlerweile ist auch die Steam-Seite von ASA online, wobei die Option zum Kaufen zunächst noch fehlte. Am Morgen des 26. Oktobers wurde dann die Kaufoption von ARK: Survival Ascended hinzugefügt.

Ebenso heißt es in der Videobeschreibung des Trailers, dass der Konsolen-Release von ARK: Survival Ascended im November 2023 sei.

Gibt es einen Trailer? Ja, der erste Trailer zu ARK: Survival Ascended wurde am heutigen 25. Oktober 2023 auf einem Xbox-Showcase veröffentlicht. Das Event startete um 19:00 Uhr und wurde live gestreamt (via YouTube)

Den Trailer zu ARK: Survival Ascended seht ihr hier:

Gibt es Gameplay? Nein, richtiges Gameplay ist leider noch nicht zu sehen – auch nicht in dem neuen Trailer. Dennoch wird in dem zweiminütigen Video ein erster Eindruck davon vermittelt, wie der Titel in der neuen UE5 aussieht.

Da das Spiel mit dem Release des Trailers auch offiziell in den Early Access auf Steam startete, habt ihr gute Chancen, das Spiel auf den Kanälen verschiedener Content-Creator zu sehen.

Klassisches ARK-Erlebnis statt Souls-Like-Adventure

ARK: Survival Ascended soll das Spielerlebnis des in die Jahre gekommenen Survival-Spiels auf eine moderne Ebene befördern. Zusätzlich zu dem Umstieg auf die Unreal Engine 5 soll ASA Cross-Plattform-Modding, eine verbesserte Grafik sowie Performance erhalten.

Was bezweckt Wildcard mit ARK: Survival Ascended? Die Entwickler des Dino-Abenteuers nannten in einem Blog-Post vom 30. September drei Gründe, weshalb sie ARK: Survival Ascended überhaupt entwickeln (via Steam).

Die wirtschaftliche Situation des Studios spiele eine Rolle. Laut den Entwicklern habe es sich als „schwierig“ erwiesen, das „langfristige Überleben des Studios“ zu sichern, während man ARK 2 entwickle, ohne weiterhin kostenpflichtige Erweiterungen zu veröffentlichen. Das Studio wolle also während der Entwicklung des Sequels weiterhin Einnahmen generieren.

Außerdem solle das Entwicklerteam während der Arbeit an ARK: Survival Ascended seine Fähigkeiten bei der Arbeit mit Unreal Engine 5 verbessern.

Ebenso wolle Wildcard mit ARK: Survival Ascended ein klassisches ARK-Erlebnis auf einem bereinigten Code anbieten, weil ARK 2 als „Souls-like Adventure“ konzipiert werde und dementsprechend vom ursprünglichen ARK-Spielprinzip abweiche.

Die Kontroverse um ARK: Survival Ascended

Als ARK: Survival Ascended am 31. März 2023 erstmals angekündigt wurde, gab es in den sozialen Netzwerken heftige Kritik seitens der Fans. Das führte letztendlich dazu, dass Wildcard den Preis und die geplanten Inhalte für ASA änderte.

Obendrein war besonders die Abschaltung der offiziellen Server von ARK: Survival Evolved einigen Spielern ein Dorn im Auge, da sie einen Verlust ihres Spielfortschritts befürchteten.

Am Tag der Abschaltung wurde allerdings eine Momentaufnahme der Speicherstände gespeichert, die den Spielern kurz darauf zur Verfügung gestellt wurde, damit diese ihren Fortschritt nicht vollständig verlieren und auf privaten Servern oder in Solo-Lobbys weiterspielen können.

