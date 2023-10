ARK ist plötzlich das größte Spiel auf Twitch, steigert Zuschauerzahlen um 4.500 % – Was ist da los?

Gemäß des Streamers fps_shaka gehe es bei dem Event vor allem um kooperatives Spielen. Die Streamer leben auf einem ARK-Server gemeinsam in einer Stadt, müssen sich an spezielle Regeln halten und sind auf Zusammenarbeit angewiesen, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen.

An dem Streaming-Event nehmen eine Vielzahl japanischer Streamer und V-Tuber teil, darunter einige der beliebtesten Content-Creator des Landes. Allein der Streamer „fps_shaka“ hat regelmäßig über 40.000 Zuschauer auf Twitch und boostet das Survival-Game in die Charts der Streamingplattform.

Warum schauen plötzlich so viele Leute ARK? In Japan läuft derzeit ein Streaming-Event namens „VCR ARK“, das von der Gaming-Community „Vaultroom“ und dem E-Sport-Team „Crazy Racoon“ veranstaltet wird.

Generell läuft es auf Twitch aktuell richtig gut für ARK. In den vergangenen 3 Tagen kommt das Survival-Spiel auf durchschnittlich 93.692 Zuschauer, das entspricht einer ungefähren Steigerung von 4.500 % (via Sullygnome ).

Am Samstagmittag schauten über 115.000 Zuschauer zu (Stand: 07. Oktober, 13:30 Uhr). Das Survival-Game lag damit vor Spielen wie League of Legends, GTA V, Counter-Strike und der aktuell laufenden Beta von CoD MW3 .

