Survival-Games erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und regelmäßig stoßen neue Vertreter des Genres hinzu. Doch welche Survival-Games sind die beliebtesten auf Steam?

Wie wurde die Liste zusammengestellt? Um die 5 beliebtesten Survival-Games auf Steam zu bestimmen, haben wir uns die Spielerzahlen der einzelnen Spiele angeschaut. Hierbei fiel besonders die Anzahl der durchschnittlich aktiven Spieler in den vergangenen 30 Tagen ins Gewicht (Stand 28. Juli 2023).

Platz 5: Terraria

Setting: Pixel-Fantasy | Entwickler: Re-Logic| | Steam-Release: 16. Mai 2011 | Modell: Buy-to-Play | Perspektive: 2D

Was ist das für ein Spiel? Terraria ist ein Survival-Spiel in der 2D-Perspektive, das euch in einer meist zufällig generierten Sandbox-Welt Ressourcen sammeln und verschiedene Aufgaben erledigen lässt.

Dabei versucht ihr stetig eure Basis weiter auszubauen, eure Ausrüstung zu verbessern und euch gegen feindliche Kreaturen zu verteidigen. Obendrein gibt es verschiedene NPCs, mit denen ihr in Terraria interagieren könnt.

Wie beliebt ist Terraria? Mit durchschnittlich 44.300 Spielern belegt Terraria den fünften Platz der beliebtesten Spiele auf Steam und lässt auf Steam beliebte Genre-Vertreter wie Valheim, Conan Exiles, Sons of the Forest, Dont Starve Together und No Man’s Sky hinter sich (via SteamCharts).

Platz 4: ARK: Survival Evolved

Setting: SciFi mit Dinosauriern | Entwickler: Studio Wildcard | Steam-Release: 27. August 2017 |

Modell: Buy-to-Play | Perspektive: 1st-Person / 3rd-Person

Was ist das für ein Spiel? ARK: Survival Evolved mischt prähistorische Lebewesen, mystische Kreaturen und Science-Fiction. Ihr könnt Hütten aus Stroh und Holz bauen oder auf moderne Technologien und eiserne Strukturen zurückgreifen.

Dabei werdet ihr nicht nur von anderen Spieler unterstützt, sondern auch von den verschiedenen Kreaturen. Die können euch beim Jagen, dem Erkunden der Map oder Farmen von Ressourcen helfen.

Wer sich traut, kann im PvE-Modus auch Bossgegner herausfordern, die besondere Belohnungen freischalten. Alternativ könnt ihr im PvP gegen andere Spieler und ihre Dinos antreten, wenn euch die Gefahren der wilden Natur nicht ausreichen.

Wie beliebt ist ARK? ARK hat seit November 2021 durchgehend über 40.000 Spieler im Durchschnitt und einen festen Platz unter den beliebtesten Survival-Spielen auf Steam. Auch in den vergangenen 30 Tagen konnte das Dino-Abenteuer wieder über 47.000 Spieler aufweisen und den vierten Platz in den Top-5 sichern (via SteamCharts).

ARK soll übrigens noch 2023 ein Remaster bekommen, dass auf die Unreal-Engine 5 setzt: Das Remaster von ARK: Survival Evolved kommt später, wird dafür kurzzeitig billiger