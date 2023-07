Das unverschämte Remaster von ARK kommt später, wird dafür billiger, aber auch nur kurz

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Was ändert sich am Preis? ARK Survival Ascended soll im Oktober 2023 als „Early Access“-Titel zu einem reduzierten Preis starten, da das Studio es nicht schafft, die ursprünglich zum Release des Remasters versprochenen Inhalte rechtzeitig zu liefern.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Was ändert sich am Release? Der für August 2023 geplante Release von ARK Survival Ascended verschiebt sich. Das Remaster von ARK soll nun im Oktober 2023 veröffentlicht werden.

Insert

You are going to send email to