ARK: Survival Ascended bringt endlich die Inhalte, die Fans schon zu Release erwartet haben

Wie geht es nach The Center weiter? Am ersten April soll ASA die Wüsten-Map „Scorched Earth“ erhalten, ebenfalls mit einem neuen Dino: dem Fasolasuchus.

Im dazugehörigen Blog-Post der Entwickler heißt es, mit dem neuen Dev Kit sei es nicht nur möglich Mods zu erschaffen, sondern „ganze Unreal-Engine-Spiele, die in ASA verfügbar“ sind. Als Beispiel wird anschließend eine PvP-Arena genannt, in der Tek-Rexe gegen Spinos kämpfen könnten.

Doch schon einige Wochen vor dem Release des UE5-Remakes war klar, dass das Dino-Abenteuer bei weitem nicht mit so vielen Inhalten starten wird, wie den Spielern im Vorgänger zur Verfügung stehen. Schon kurz nach der ersten Ankündigung des Remakes gab es deshalb die Kritik, dass Spieler in ASA keinen Zugriff auf Maps haben, die sie bereits für ASE gekauft haben.

