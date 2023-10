5 neue MMORPGs, die 2023 auf Steam bereits erschienen sind – Schaut hier die Trailer

Das Jahr 2023 ist fast vorbei und hat euch schon einige neue MMORPGs beschert. Fünf davon stellen wir von MeinMMO euch hier kurz vor. Schaut euch die Trailer an, um vielleicht noch das nächste Spiel auf Steam für die letzten Monate des Jahres zu finden.

Was sind das für MMORPGs? Die Spiele, die ihr in dieser Liste findet, sind im Jahr 2023 bereits erschienen und auf Steam spielbar. Titel, die sich in der Alpha oder Beta befinden, haben wir in dieser Liste nicht berücksichtigt.

Ethyrial: Echoes of Yore

Genre: Indie-Rollenspiel | Entwickler: Gellyberry Studios | Plattform: PC/Steam | Release-Datum: 01. Mai 2023 | Modell: Free2Play

Was euch erwartet: Ethyrial ist ein Rollenspiel von einem Indie-Entwickler und lockt mit einem mittelalterlichen Setting, welches ihr mittlerweile kostenlos spielen könnt. Wie im Trailer zu sehen, solltet ihr keine moderne oder realistische Grafik erwarten, denn alles ist eher in einem klobigen Stil gehalten.

Ansonsten verspricht euch der Trailer alles, was man sich von einem MMORPG wünschen kann. Kämpfe, Crafting, Materialien sammeln und Gebiete erkunden. Ob ihr über die eher altmodische Grafik und die größtenteils negativen Reaktionen hinwegsehen könnt, müsst ihr dabei selbst entscheiden.

Wayfinder

Genre: Action-Abenteuer | Entwickler: Airship Syndicate | Plattform: PC/Steam | Release-Datum: 17. August 2023 | Modell: Kostenpflichtig

Was euch erwartet: Wayfinder ist ein Action-Abenteuer mit Rollenspiel-Elementen. Wie ihr im Trailer bereits erkennen könnt, führt euch Wayfinder in eine bunte Fantasywelt voller magischer und dunkler Mächte, fantastischer Wesen und bunten Gebieten. Gemischt wird diese Fantasywelt mit modernerer Technik und Waffen, mit Fabriken und pulsierenden Städten.

Wayfinder verspricht euch ein spannendes Online-Abenteuer mit euren Freunden und eine gewaltige Welt zum Erkunden.

Bless Global

Genre: Fantasy-RPG | Entwickler: Tigon Mobile | Plattform: PC/Steam | Release-Datum: 01. März 2023 | Modell: Free2Play

Was euch erwartet: Bless Global ist ein Rollenspiel, welches euch in eine Fantasywelt wirft. Das Setting des Spiels erinnert nicht nur an ein westlich angehauchtes Mittelalter, sondern ebenso an viele verschiedene Orte der realen Welt – unter anderem Venedig oder verschiedenen Wüstengebiete.

Das Spiel ist eine Neuauflage von Bless Online und ebenfalls auf dem Smartphone verfügbar. Wer also in die Welt der Bless-Titel über sein Smartphone eintauchen möchte, für den könnte Bless Global genau das Richtige sein.

Sojo

Genre: Action-RPG | Entwickler: bagoDev LLC | Plattform: PC/Steam | Release-Datum: 18. August 2023 | Modell: Kostenpflichtig

Was euch erwartet: Sojo ist ein Abenteuer-Rollenspiel in einer offenen Welt, welche ihr online mit anderen Mitspielern erkunden könnt. Wie euch der Trailer zeigt, könnt ihr rundenbasierte Kämpfe in einer mittelalterlich angehauchten Welt erwarten.

Ebenfalls erwarten euch Plattformer- und Puzzle-Elemente im aktuellen Early Access. Realistische Grafik sollte nicht euer Hauptkriterium für ein gutes Spiel sein, wenn ihr Sojo ausprobieren wollt. Dafür verspricht euch das Spiel jede Menge Möglichkeiten und Features zum Erkunden.

Verdict: Descent

Genre: Pixel-Grafik-RPG | Entwickler: Godscape | Plattform: PC/Steam | Release-Datum: 30. September 2023 | Modell: Free2Play

Was euch erwartet: Verdict: Descent ist ein Rollenspiel in einem Pixelgrafik-Stil und entführt euch wie im Trailer zu sehen in viele verschiedene Gebiete – von Wüsten, zu großen Städten oder durch alte Ruinen.

Das Spiel verspricht euch viele Abenteuer mit eurem eigenen Charakter und die Möglichkeit die geschaffene Welt zu erkunden. Trefft dort verschiedene Charaktere, die entweder zu euren Freunden werden oder denen ihr euch im Kampf stellen müsst.

Wer auf charmante Pixelgrafik steht, für den könnte Verdict: Descent definitiv einen Blick wert sein.

