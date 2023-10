Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Wie bereits oben im Text erwähnt, suchen wir jetzt eure Spieleempfehlungen. Was spielt ihr, wenn es euch nicht gut geht? Welche Spiele haben euch über schwierige Zeiten hinweg geholfen und welche Spiele lösen Glücksgefühle und Zufriedenheit bei euch aus? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Antworten!

Sie will Gaming noch stärker in den Fokus rücken und es mit dem Thema mentale Gesundheit verbinden. Im Interview spricht sie darüber, wie Gaming ihr geholfen hat, Themen wie Essstörung und Mobbing zu verarbeiten.

Gaming kämpft immer noch an einigen Ecken und Enden mit Vorurteilen und Missverständnissen. MeinMMO hat mit Sandra Friedrichs gesprochen. Friedrichs nahm 2023 an der Wahl zur Miss Germany teil, ein Wettbewerb um Frauen nicht als Schönheitsikonen, sondern als Vorbilder auszeichnen.

Doch was sind genau diese Spiele, die in dunklen Zeiten helfen? Genau das wollen wir von euch wissen. Schreibt uns dafür in die Kommentare, welche Spiele euch helfen, wenn euer Herz schwer ist.

Wir fühlen uns in Videospielcharaktere ein, lernen gemeinsam mit ihnen, überwinden Hindernisse. Sie spenden uns Trost oder bringen uns zum Lachen, manchmal wachsen sie uns so ans Herz, dass wir sie wie einen guten Freund oder eine gute Freundin betrachten.

