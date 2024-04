Skyrim: Diese 5 Mods solltet ihr unbedingt installieren, wenn ihr 2024 mit dem Rollenspiel anfangen wollt

Der Anspruch der Modder an sich selbst: Das Ziel des Unofficial Skyrim Special Edition Patch ist es, jeden Fehler in Skyrim Special Edition zu beheben, der nicht offiziell von den Entwicklern im Rahmen des Creation Kits und der von der Community entwickelten Tools behoben wurde, und zwar in einem einfach zu installierenden Paket.

Skyrim hat zwar mittlerweile 13 lange Jahre auf dem Buckel – das Spiel ist also schon fast in der Pupertät. Allerdings ist es auch heute noch lange nicht ohne Bugs. Mit dem Unofficial Skyrim Patch entledigt ihr euch der meisten bekannten Probleme.

