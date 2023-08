Ich habe auf Steam nach neuen MMOs gesucht und 5 gefunden

Immer wieder werden auf Steam neue Spiele vorgeschlagen, die man schnell mal übersehen kann, darunter auch einige angekündigte MMOs. MeinMMO-Autorin Linda hat sich nach solchen Spielen umgeschaut und euch in dieser Liste eine kleine Auswahl zusammengestellt.

POSTFROST

Der Indie-Entwickler Keyplay Studio arbeitet an seinem ersten MMO, welches euch in einer gefrorenen Einöde der postapokalyptischen Welt willkommen heißt.

Um euer Überleben unter diesen harten Winterbedingungen sichern zu können, müsst ihr mit Freunden zusammenarbeiten und euch gemeinsam den Gefahren und euren Feinden stellen.

Da das Spiel noch mitten in der Entwicklung steckt, wird sich bis zum Release vielleicht noch einiges ändern, doch hier sind schon mal einige der bekannten Spielfunktionen:

Teamarbeit und Kommunikation spielen eine große Rolle, um sich Aufgaben zu teilen und das Überleben zu erleichtern

Ein Hund als Begleiter gehört zu jedem Spieler

Anpassungsmöglichkeiten eures Charakters und Hundes für die beste Ausrüstung und individuelles Aussehen

Verschiedenen Gefahren wie ständiger Temperaturabfall, Hunger oder Plünderer begegnen euch auf eurem Weg

Mutierte Kreaturen und rivalisierende Gruppen stellen eure Feinde dar

Ständige Veränderungen der Umwelt wie zum Beispiel das Wetter, Tierwanderungen oder Kältewellen, die Ressourcen erschöpfen und die Welt zerstören

Städte dienen als Ressourcenquelle und bieten Schutz für viele Fraktionen mit je eigenen Regeln

Wie ihr euer Überleben in dieser Welt sichert und mit wem ihr diesen Weg gehen wollt, liegt dabei ganz in euren Händen.

Wann erscheint es? Zurzeit hoffen die Entwickler auf ein Release Ende 2024, geben aber ehrlich an, dass sie als Indie-Studio nichts versprechen können. POSTFROST könnt ihr via Steam aber schon auf eure Wunschliste setzen.

ONCE HUMAN

Once Human ist ein auf Steam erscheinendes Multiplayer Survival-Spiel in einer offenen Horror-Welt. In dieser postapokalyptischen Welt wurde alles von einer außerirdischen Kreatur namens Sternenstaub befallen und hat sich daraufhin auf bizarre Weise verändert.

Ihr schafft es, euch der Kraft von Sternenstaub zu bedienen und so euer Überleben zu sichern.

Folgende Spielfunktionen sind von Once Human bereits bekannt:

Es ist nicht alles essbar, was essbar ist. Verunreinigte Lebensmittel und Wasser können eurer Gesundheit schaden und eure maximale HP senken

Bekämpft zahlreiche Feinde und fordert Bosse aus einer anderen Dimension heraus

Erlangt wichtige Gegenstände aus den Kämpfen und lindert die Sternenstaub-Verseuchung

Stellt euch eine Waffe nach ca. 100 Waffenplänen und sieben Kategorien her und passt eure Waffen immer wieder nach euren neuen Bedürfnissen an

Nutzt den Gebietskern, um euch ein eigenes Haus zu bauen. Von der kleinen Hütte für gerade alles Wichtige, bis hin zur Stadtvilla mit Garage und Terrasse sind euch hier keine Grenzen gesetzt

Ihr habt die Möglichkeit, mit eurem Haus immer wieder umzusiedeln

Once Human sieht nach einem interessanten Multiplayer aus, denn die Welt, die uns im Trailer vorgestellt wird, ist definitiv bizarr, aber auch einen weiteren Blick wert.

Wann erscheint es? Angekündigt ist der Release für das 3. Quartal 2024. Für Winter 2023 wurde jedoch bereits die Beta angekündigt.

BLUE PROTOCOL

Blue Protocol ist ein kostenloses MMORPG und wird von Bandai Namco entwickelt. Dieses Spiel lässt euch zum Helden eures ganz persönlichen Anime-Abenteuers werden, in welchem ihr euch auf die Suche nach der Wahrheit eurer Herkunft macht. Ein unvermeidliches Ereignis, welches über das Schicksal des Planenten Regnas entscheidet, wird sich euch auf dieser Reise in den Weg stellen.

Blue Protocol verspricht euch viele Funktionen, die ein gutes MMORPG ausmachen können:

Actionreiche Kämpfe mit einem System, dass sich eurem Spielstil anpassen lässt und damit für Anfänger bis Fortgeschrittene geeignet ist

Passt euren Charakter mit einer Auswahl an Gesichtern, Frisuren, Kleidung und Accessoires an

Findet eure Waffe und euer Reittier und passt auch diese nach euren eigenen Vorstellungen an

Arbeitet mit anderen Spielern im Team, um Quests zu erledigen und Bosse zu besiegen

Zieht in riesige Online-Schlachtzüge gegen gewaltige Monster

Der Trailer zeigt mit einem guten Mix an interessanten Video-Szenen und Gameplay-Szenen, dass Blue Protocol vor allem für Anime-Fans einen Blick wert sein könnte.

Wann erscheint es? Der Release auf Steam ist für 2024 angekündigt. Für die Beta könnt ihr euch jetzt auf der offiziellen Website (via www.playblueprotocol.com/de-de/sign-up). Es erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

EARTH FROM ANOTHER SUN

Earth from another Sun ist ein Strategie-MMO, welches auf Steam erscheint und in dem ihr alleine oder gemeinsam mit anderen Spielern die Galaxie erkundet. Lasst dabei eurer Imperium wachsen, baut ein Handelsnetzwerk aus und kämpft an der Seite eurer Armeen, um die Galaxie zu erobern. Herrscht ihr erstmal über alles, könnt ihr die Galaxie ganz nach euren Vorstellungen umgestalten.

Earth from another Sun hat bereits folgende Funktionen angekündigt:

Erkundet eine gesamte Galaxie als offene Welt, alleine oder im Koop

Gestalte die Galaxie stetig mit

Beschäftigt euch mit Handel, Schmuggel und Piraterie

Untersucht uralte Alien-Ruinen und erlangt dort mächtige Waffen und Rüstungen

Hunderte einzigartige und modifizierbare Waffen warten auch

Einzigartige Fähigkeiten und technische Werkzeuge, um euren Charakter auszustatten

Das Entwicklerteam hinter diesem MMO verspricht regelmäßige Updates und eine direkte Kommunikation mit seinen Spielern zu führen.

Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, hat MeinMMO-Autor Benedikt weitere Informationen für euch.

Wann erscheint es? Der Release ist noch für 2023 angekündigt. Das Spiel erscheint auf PC. Für den „Playtest“ könnt ihr euch bereits den Zugriff via Steam anfordern.

SKY: CHILDREN OF LIGHT

Nach Journey bringt thatgamecompany jetzt ein friedlichen MMO auf Steam, welches eure Herzen erwärmen soll und verspricht ein soziales Abenteuerspiel zu sein. Sky: Children of Light entführt euch in eine offene und freundliche Welt, in der jeder willkommen ist, um gemeinsam eine ruhige Zeit zu verbringen.

Folgende Funktionen sollen Sky zu einem guten MMO machen:

Sieben verträumte Reiche zum Erkunden, in denen ihr die Geheimnisse der Sterne entwirrt

Quests und Abenteuer mit frischen Charakteren und Geschichte durch regelmäßige Updates

Reist gemeinsam mit Freunden aus der ganzen Welt und befreit die Geister eurer Vorfahren

Kommunikation mit anderen Spielern durch niedlich und wunderschön animierte Gesten

Geplante Attraktionen und saisonale Events lassen die Welt stetig wachsen

Schaltet Werkzeuge frei, die euch bei der Erkundung helfen

Einzigartige Charakteranpassung mit Frisuren und Farbschemen

In Sky könnt ihr das Beste der Menschheit erleben, über den Wolken schweben, Instrumente spielen oder einfach die Schönheit der Umgebung genießen.

Wann erscheint es? Ein genaues Datum für den Release gibt es noch nicht. Es erscheint für PC, PS5, Nintendo Switch, iOS und Android.

Wenn ihr mehr von MMORPGs wollt, könnte euch diese Liste interessieren:

