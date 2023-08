gamescom 2023: Die 5 wichtigsten Spiele der Eröffnung – Ihre Trailer wurden am häufigsten gesehen

Mit Find Your Next Game wollen wir von MeinMMO euch zusammen mit unseren Kollegen von GameStar und GamePro neue Spiele vorstellen und persönliche Gaming-Geschic...

Auch in diesem Jahr findet die gamescom erneut in Köln statt. Sie gilt als einer der größten Videospielmessen der Welt und beginnt 2023 mit der Opening Night Li...

Die Entwickler zeigen euch in den drei Minuten, was sich alles mit Phantom Liberty ändert. Einiges davon sind grundsätzlich keine neuen Infos, zeigen aber viele neue Details.

Das Setting des Spiels erinnert ans europäische Mittelalter und Game of Thrones. Mit dem Einsatz von Schwertern, Pfeil und Bogen, Magie und Parkour-Gameplay bekommt ihr in dem Trailer eine Menge geboten.

Das Spiel ist ein Reboot der erfolgreichen „Beat’em Up“-Reihe und erscheint am 19. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Das Spiel führt ein neues Buddy-System ein, welches es euch erlaubt einen zweiten Kämpfer auszuwählen und so im Kampf spezielle Kombos zu nutzen.

Die große Opening Night Live, mit der am 22. August die diesjährige gamescom 2023 eingeläutet wurde, brachte ein großes Aufgebot an neuen Trailern mit sich. 5 davon fielen besonders auf und sammelten über Nacht unzählige Aufrufe auf YouTube.

Gestern startete die gamescom 2023 live mit der großen Opening Night Live und präsentierte in diesem Rahmen viele neue Trailer. In dieser Liste findet ihr die auf YouTube am häufigsten gesehenen Trailer.

