Ein neues SF-MMO sieht aus wie Halo und Starfield – Schaut euch den 1. Trailer mit Shooter-Gameplay an

Das MMO Earth from Another Sun wurde in einem ersten Trailer vorgestellt. Das Spiel sieht verdammt schick aus und zeigt actionreiches Shooter-Gameplay.

„Earth From Another Sun“ soll ein neues Science-Fiction-MMO werden. Die Entwickler haben jetzt ihren ersten Trailer zu dem Spiel vorgestellt. Dieser ist erstaunlich bunt und dürfte vielen von euch Lust auf mehr davon machen.

Dennoch dürften nicht alle direkt begeistert sein, denn die Entwickler erklären, dass das Spiel auf Blockchain-Technologie basieren soll. Und die kommt bei vielen Spielern aktuell nicht gut weg.

Neues Action-MMO will auf Koop-Gameplay mit Koop und PvP setzen

Was bietet das neue MMO? Das Entwickler-Team hinter „Earth From Another Sun“ erklärt auf seiner offiziellen Webseite, dass es sich um ein Sanbox-Spiel handeln soll. Ihr habt also die freie Wahl, was ihr am Ende im Universum des Spiels machen wollt. Und hier soll einiges möglich sein:

Ihr könnt eure eigene Armee aufbauen und befehligen und damit fremde Planeten erobern.

Alternativ könnt ihr euch mit anderen Spielern in Koop-Shooter-Gefechte mit drei Freunden stürzen. Laut Entwickler sollen bis zu 1000 Einheiten auf dem Schlachtfeld unterwegs sein.

Laut Entwicklern soll es außerdem mehrere PvP-Modi wie Battle-Royale und Arenen geben.

Was ist mit Blockchain? Die Entwickler schreiben in ihrem offiziellen Blog, dass es sich bei „Earth From Another Sun“ um ein „umfangreiches Blockchain-gestütztes Sci-Fi-Franchise“ handeln solle. Es sollen auf alle Fälle NFTs eine Rolle spielen, die jedoch bei vielen Spielern verhasst sind. Zumindest erklären die Entwickler, dass man auf diese setzen wolle (via efas.io).

Wann erscheint das Spiel? Ein Releasedatum zu dem Scifi-Shooter gibt es bisher noch nicht, die Entwickler sollen aber bereits seit dreieinhalb Jahren an dem Spiel entwickeln. Es dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir mehr davon zu sehen bekommen.

