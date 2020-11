7 MMOs und MMORPGs ohne das klassische Fantasy-Setting

Ihr braucht mal etwas Abwechslung von Fantasywelten in einem MMO? Wir stellen euch 7 Onlinespiele mit einem anderen Setting vor.

Es muss nicht immer Fantasy sein. MMOs bieten vielfältige Szenarios. darunter Science-Fiction, Endzeit oder ihr werdet zum Superhelden. Daher stellen wir euch heute 7 MMOs vor, die euch mal nicht in typische Fantasywelt entführen.

Wir haben bei dieser Liste darauf geachtet, dass wir euch möglichst unterschiedliche Szenarios vorstellen. Die Titel haben allerdings immer gemeinsam, dass es sich um MMOs handelt, also um Onlinespiele, in denen ihr viele Mitspieler trefft und in denen ihr gemeinsam Spaß haben könnt.

Age of Wushu

Genre: MMORPG | Setting: Antikes China | Entwickler: Snail Games | Plattformen: PC | Releasedatum: 8. August 2012 | Website: Age of Wushu

Was ist das für ein Spiel? Age of Wushu ist ein recht klassisches MMORPG, das aber nicht in diesem typischen, westlichen Fantasy-Setting angesiedelt ist. Ihr seid ein Martial-Arts-Schüler, der einer von mehreren Schulen angehört.

Neben eurer Ausbildung erkundet ihr eine wunderschöne Landschaft des antiken China, liefert euch PvP-Gefechte und erlebt gemeinsam mit Freunden viele Abenteuer. Derzeit warten auf Fans auf den Nachfolger Age of Wushu 2.

Was ist das Besondere am Szenario? Age of Wushu versetzt euch ins antike China der Ming Dynastie. Allerdings in eine Version, in der die Legenden und Mythen wahr sind. Beispielsweise ist es möglich, über Wasser zu laufen oder kurzzeitig zu fliegen.

Für wen eignet sich Age of Wushu? Alle, die sich mal von der westlichen Fantasy lösen wollen, ohne gleich in ein Science-Fiction- oder Endzeit-Szenario wechseln zu wollen, sollten sich im MMORPG Age of Wushu wie zu Hause fühlen. Es gibt nach wie vor Fantasy-Elemente, die aber auf eine andere Art und Weise präsentiert werden, was sehr erfrischend ist.