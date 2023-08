Steam: Neues Spiel mit Open-World startet bald in die Beta – Erinnert an The Last of Us, aber mit Spinnen-Bussen

Once Human ist ein Koop-Spiel, welches euch in eine postapokalyptische Welt schmeißt. Es hat jetzt die Beta auf Steam angekündigt. Wer sich den dazu passenden Trailer anschaut, wird sich berechtigterweise fragen: “Was habe ich da gerade gesehen?“ Denn der Trailer ist bizarr, aber macht gerade deswegen ziemlich neugierig.

Worum geht es? Once Human ist ein auf Steam erscheinendes Multiplayer Survival-Spiel in einer offenen Horror-Welt. In dieser postapokalyptischen Welt wurde alles von einer außerirdischen Kreatur, namens Sternenstaub, befallen und hat sich daraufhin auf bizarre Weise verändert.

Ihr schafft es, euch der Kraft von Sternenstaub zu bedienen, und alleine oder gemeinsam zu kämpfen, zu erkunden und eine neue Heimat zu bauen.

Was zeigt der Trailer? Ihr bekommt einen ziemlich guten Eindruck über die Schauplätze und Kreaturen, die euch erwarten. Und wenn ihr danach erstmal etwas sprachlos seid, dann geht es euch so wie mir.

Das erste Setting erinnert stark an The Last of Us, mit starkem Sci-fi Einfluss und überirdischen Kreaturen, darunter riesige Hasen mit Sonnenbrillen und Zylinder.

Ihr befindet euch in einer postapokalyptischen Stadt, die von der Natur bereits größtenteils zurückerobert ist. Mit schwerem Gepäck und mit Gewehren bewaffnet, schlagt ihr euch durch verlassene und überwucherte Gebiete.

Der bizarrste Schauplatz, den der Trailer zeigt, ist, ein bunter Kindergarten, in dem ihr von seltsamen Gestalten in weißen Jacken angestarrt werdet. Hier zeigt Once Human nur ein wenig vom Gameplay: Man sieht, wie die Spielfigur auf einen Gegner zielt, den wir aber soweit nicht sehen können.

Die Kreaturen, die danach in kurzen Augenblicken gezeigt werden, sind seltsam. Ihr bekommt spinnenbeinige Busse, riesige Kreaturen mit Tentakeln und eine Art Eisbär mit leuchtendem Bauch zu sehen.

Die Spielfiguren besitzen teilweise Monitore als Köpfe und lassen darauf schließen, dass sie individuell anpassbar sind. Als kleinen Bonus obendrauf bekommt ihr ganz kurz gezeigt, wie die Spielfigur angelt.

Wann startet die Beta? Die Beta ist für Winter 2023 angekündigt. Wie und wann ihr euch dafür registrieren könnt, hat der Entwickler noch nicht bekannt gegeben.