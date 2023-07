In einem neuen Horror-Spiel auf Steam loben sogar die schlechten Reviews die fantastisch schlimme Atmosphäre

Viele neue Horror-Spiele auf Steam orientieren sich an Resident Evil oder Spiele wie Outlast, in denen man ohne Gegenwehr überleben muss. Ein neues Steam-Spiel erinnert aber an das gar nicht so alte Scorn und will mit Rätseln und ungewöhnlicher Atmosphäre punkten.

Was ist das für ein Spiel? In Unholy lebt ihr eigentlich friedlich mit eurem Kind. Doch eines Tages ändert sich das, als euer Kind von einem Kult entführt und geopfert wird. Ihr wart nämlich mal Teil dieses Kults und dieses Ritual ist für ihn der Schlüssel zur Weltherrschaft.

Als Mutter müsst ihr nun versuchen, die Seele des Kindes zu retten. Dafür rätselt ihr euch sowohl durch die Realität als auch durch eine albtraumhafte Anstalt voller wirrer Gegner. Das Highlight ist aber die ungewöhnliche Atmosphäre, die an Silent Hill erinnert.

Einen Trailer zu Unholy seht ihr hier:

„Die beklemmende Horroratmosphäre ist fast perfekt“

Wie spielt sich Unholy? In der Ego-Sicht müsst ihr erkunden und dabei die verschiedenen Rätsel lösen. Ihr müsst Codes für Schlösser herausfinden oder dreht Objekte, um geheime Informationen zu bekommen.

Dabei saugt ihr die geheimnisvoll ungewöhnliche Atmosphäre und ihre Geschichte auf. Visuell mischt das Spiel klassische Gothic-Horror-Ästhetik mit Lovecraft-Einfluss. Für ein kleines Indie-Game wurde ein tolles audiovisuelles Erlebnis erschaffen.

Aber ähnlich wie auch Scorn lässt das Gameplay und der Kampf mit Gegner zu wünschen übrig. Auch die Steam-Reviews kritisieren das Gameplay, loben aber die fantastische Atmosphäre.

Májkül: Fürchterliche Stealth-Segmente, eine klischeehafte Geschichte und ein wahnsinniges Charakter-Design, aber die beklemmende Horroratmosphäre ist fast perfekt.

Failmore: Obwohl das Gameplay und der Kampf buggy sind, empfehle ich das Spiel für sein fantastisches Art-Design, die Sound-Qualität und die Geschichte.

kopierkatze: Unholy war eine richtige Überraschung für mich. Ich hatte von Anfang bis Ende Spaß. Die Grafik ist wirklich gut, die Atmosphäre und der Sound arbeiten Hand in Hand ineinander, um euch hereinzuziehen.

Erwartet ihr gutes Gameplay, solltet ihr vielleicht einen Bogen ums Spiel machen. Wenn ihr euch aber von einer dichten und dunkeln Atmosphäre einnehmen lassen wollt, dann ist Unholy jeden Blick wert, denn sowohl positive als auch schlechte Reviews sind sich einig und loben das audiovisuelle Erlebnis.

