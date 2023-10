Steam-Hit ARK schaltet die offiziellen Server ab, bereitet sich auf den Release des kontroversen Remasters vor

Der Steam-Hit ARK: Survival Evolved ist am 30. September 2023 ein kleines Stück gestorben. Es ist nicht tot, doch ein wichtiges Organ hat die Arbeit eingestellt. Eine Transplantation ist nicht zu erwarten, stattdessen wird das Survival-Game gerade so am Leben erhalten, während eine neue, jüngere und hübschere Version namens ARK: Survival Ascended die alte Liebschaft ersetzen soll.

Wieso schaltet ARK die offiziellen Server ab? Studio Wildcard, die Entwickler von ARK, gaben bereits am 31. März 2023 bekannt, dass ARK: Survival Evolved (ARK: SE) ein UE5-Remaster namens ARK: Survival Ascended (ARK: SA) erhalten soll, in dessen Rahmen die offiziellen Server von ARK: SE abgeschaltet werden.

Kurz nach der Bekanntgabe gab es heftige Kritik seitens der Spieler, die sich gegen die Abschaltung der offiziellen Server, den Preis des Remasters und den Inhalten richtete.

Die Entwickler änderten in Folge der Kritik den Preis und Inhalt des Remasters und erklärten, die offiziellen Server von ARK: SE werden abgeschaltet, weil diese auf „veralteter Technologie“ basieren und der Betrieb sowie die Wartung „erhebliche Entwicklungsressourcen und Zeit“ in Anspruch nehme (via survivetheark.com).

Es gibt zwar immer noch kein Gameplay zum ARK-Remaster, aber immerhin einen Ankündigungstrailer zu ARK 2:

Was passiert mit den offiziellen Servern von ARK? Die offiziellen Server von ARK: SE sind seit Samstag, dem 30. September 2023, abgeschaltet.

Am Tag der Abschaltung wurde allerdings eine Momentaufnahme der Speicherstände der offiziellen Server gespeichert, die den Spielern zur Verfügung gestellt werden sollen, damit ihr euren Fortschritt nicht vollständig verliert und bei Interesse auf privaten Servern oder in Solo-Lobbies weiterspielen könnt.

Ergänzend hieß es dazu in einem Blog-Post vom 23. September auf Steam:

Ihr müsst sicherstellen, dass euer Charakter auf dem jeweiligen Server ist, bevor die Speicherung stattfindet. […] Eure Gegenstände, Dinos und Charaktere, die in die ARK-Cloud hochgeladen wurden, werden bei der Speicherung nicht berücksichtigt! Bitte stellt also sicher, dass ihr alles, was ihr behalten wollt, vor dem Spielstand am 30.9. aus der Cloud herunterladet.

Warum wird es das ARK-Remaster überhaupt geben? Neben der Abschaltung der offiziellen Server gab es am 30. September einen neuen Blog-Post von Studio Wildcard (via Steam). Dort nennen die Entwickler des Dino-Abenteuers drei Gründe, weshalb sie das ARK: SA überhaupt entwickeln.

Zum einen spiele gemäß Wildcard die wirtschaftliche Situation des Studios eine Rolle. In dem Blog-Post äußern die Entwickler, es habe sich als „schwierig“ erwiesen, das „langfristige Überleben des Studios“ zu sichern, während man ARK 2 entwickle, ohne weiterhin kostenpflichtige Erweiterungen zu veröffentlichen. Das Studio wolle also während der Entwicklung des Sequels weiterhin Einnahmen generieren.

Außerdem solle das Entwicklerteam während der Arbeit an dem Remaster seine Fähigkeiten bei der Arbeit mit UE5 verbessern.

Der wichtigste sei gemäß Wildcard jedoch, dass man ein klassisches ARK-Erlebnis auf einem bereinigten Code anbieten wolle, weil ARK 2 als „Souls-like Adventure“ konzipiert werde und dementsprechend vom ursprünglichen ARK-Spielprinzip abweiche.

