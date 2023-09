Neues Survival-Game auf Steam zeigt euch, wie hart es ist in einer versunkenen Welt zu überleben

Mit Sunkenland, einem neuen Early-Access-Survival-Game auf Steam, fühlt sich MeinMMO-Autorin Britta wie der virtuelle Kevin Costner in „Waterworld“. Sie hat bereits über 50 Stunden in dieser versunkenen Unterwasserwelt überlebt. Von ihren Erlebnissen berichtet sie auf MeinMMO.

Was ist Sunkenland für ein Spiel? Das Survival-Spiel „Sunkenland“ vom Entwickler Vector3 Studio stand schon lange auf meiner Steam-Wunschliste.

Im Grunde ist der Titel ein klassisches Survival-Spiel, bei dem es darum geht, Nahrung zu sammeln, zu jagen und so lange wie möglich zu überleben. Aber eine Sache ist anders: Die Welt in der man überleben muss, ist größtenteils bereits untergegangen und liegt unter Wasser. Vieles in Sunkenland erinnert dabei an den Film „Waterworld“ mit Kevin Costner und das ist Absicht.

Das Ziel ist es in einer postapokalyptischen Welt durch modularen Basisbau, Erkundung und Handwerk so lange wie möglich zu überleben.

Dazu sage ich nicht nein. Und da das Spiel nicht nur ein Einzelspieler-Titel ist, sondern auch einen Multiplayer-Modus bietet, haben wir uns gleich am ersten Tag nach der Veröffentlichung zu dritt ins Abenteuer gestürzt.

Unsere Unterwasserexpedition dauerte bisher 50 Stunden und begann gleich mit der harten Erkenntnis, dass es in diesem Spiel nicht nur sehr viel Salzwasser gibt, sondern auch so einige Dinge, die uns entweder fressen oder töten wollen.

Was es so alles in Sunkenland zu erleben gibt, kann man in diesem Video sehen:

Entweder Du findest die Snacks oder wirst zum Snack

Da Sunkenland derzeit noch im Early Access auf Steam läuft, muss man sich darüber im Klaren sein, dass vieles noch nicht rund läuft. Aber das war für uns erst mal kein Hindernis, denn wir wollten selbst erleben, was das Spiel zu bieten hat.

Nach ein paar Einstellungen im Charaktereditor, der vorerst nur bescheidene Auswahlmöglichkeiten bietet, setzt uns Sunkenland in Unterwäsche und netterweise mit einer Axt mitten im Ozean aus. Um uns herum nur Wasser, Wasser, Wasser. Tief darunter liegt die versunkene Zivilisation der Menschheit.

Immerhin konnten wir in nächster Nähe eine Insel erspähen, die als erste Rettung und Basis diente.

Nach einem Feuer, das uns vor der Kälte schützte, futterten wir auf unserer Insel erst einmal gemütlich die frei wachsenden Erdbeeren, als wäre nichts passiert. Aber glaubt mir, diese Leckereien sind schneller weg, als ihr „postapokalyptisch“ sagen könnt.

Dazu kommen weitere Probleme.

Meerwasser kann man nicht trinken und diese eine kleine Krabbe auf unserer Insel spawnt einfach nicht oft genug nach, um für drei Leute als Survival-Nahrung zu dienen.

In Sunkenland gibt es viel Wasser und einiges zu erkunden Bissige Räuber unter Wasser Von Haien umzingelt Ein Sonnenuntergang in Sunkenland

Spätestens jetzt blieb uns also nichts anderes übrig, als in die Tiefen der Unterwasserwelt von Sunkenland abzutauchen und zu versuchen kompetent ein paar der großen Fische zu erledigen oder in den Trümmern der Zivilisation mit Glück doch noch eine verrostete Essenskonserve zu finden.

Damit das schneller und effizienter geht, war es unser Ziel, gleich ein schwimmendes Gefährt zu bauen, in das man seinen Loot packen kann. Zugegeben: Es sollte ebenso dazu dienen, uns etwas konkreter vom Buffet der hungrigen Haie zu trennen.

Schippern ist besser als Schwimmen: Bisher konnten wir sechs verschiedene Fortbewegungsmittel in Sunkenland freischalten – teilweise direkt oder nur über den Fund von Bauplänen.

Die Palette reicht von einem langsamen, rostigen 2er-Tretboot als schlechteste Variante über ein solides 4-Sitzer-Holzboot bis hin zu zwei schnellen Motorbooten, einem Jetski und sogar einem Hubschrauber. Wer Sprit hat ist also früher oder später flott unterwegs.

Diese Fahrzeuge konnten wir uns schon in Sunkenland bauen – ebenso einen Hubschrauber

41 Orte warten nur darauf entdeckt zu werden

Mit unserem neuen Schiff konnten wir dann größere Touren machen. Es gibt derzeit insgesamt 41 Point of Interests im Spiel, die teilweise über und teilweise unter Wasser liegen.

Unter Wasser gibt es ein klassisches Schiffswrack aber auch einen versunkenen Vergnügungspark mit Riesenrad, die Reste riesiger Bürokomplexe und sogar eine U-Bahnstation. Ohne Tauch-Ausrüstung und genug Ausdauer schafft man es aber oft nicht, alles in der Tiefe zu erkunden.

Über Wasser kann man mehrere Inseln ansteuern. Allerdings gibt es nur sehr wenige, die leer und nicht bereits von NPC-Plünderern und -Clans besetzt sind. Ohne Feuerkraft und Rüstung ist es kaum möglich, diese zu Beginn des Spiels zu erobern und sich die Beute zu sichern.

So blieb uns am Anfang des Spiels nur, mit dem einfachem Lungeninhalt vom Schiff aus sämtliche höher gelegenen Orte unter Wasser nach Brauchbarem zu durchsuchen, die Basis dann damit auszubauen und uns für Größeres zu rüsten.

Beim Ausbau der Basis motiviert Sunkenland mit verschiedenen Ausbaustufen an einer Konstruktionswerkbank, die euch bessere Ausrüstung und neue Bauobjekte bringt. Das alles kostet allerdings wieder eine Menge Material. In einer versunkenen Welt ist Schrott Gold und Gummi Silber.

Das Charakterinventar in Sunkenland mit aktivem Baumodus

Man ist außerdem nie in Sicherheit. Bei der Erkundung stoßen wir immer wieder auf Schwierigkeiten, sterben uns durch und kämpfen darum die Ausrüstung zurückzuerlangen.

Viele gute Plätze werden von gefräßigen Haien umkreist, die einem bei Annäherung eine blutende Wunde zufügen.

Auch die eigene Basis ist nie sicher, denn Plünderer und Piraten mehrerer NPC-Clans überfallen diese regelmäßig und zerstören eure Bauten.

Euer Ziel ist es in Sunkenland daher nicht nur eine sichere Basis zu erschaffen, in der ihr überleben könnt, sondern auch euch über alles und jeden zu behaupten und die NPC-Clans auszurotten. Wie schwer das konkret ist, könnt ihr über die Einstellungen selbst bestimmen.

Zum Glück kommt man durch das Aufhalten der regelmäßigen Angriffe auf die Basis auch in den Genuss wertvoller Items. Das hilft sich selbst mit soliden Rüstung und Waffen auszustatten sowie die eigene Basis abzusichern und aufzuhübschen.

Von der bloßen Befriedigung grundlegender Überlebensbedürfnisse entwickelt sich das Spiel dann zu einem Wettbewerb um die schillerndste Neonreklame und die stylishsten Tapeten. Denn beides rettet schließlich vor dem tristen Aussehen der Rostwände dieser verlorenen Welt.

Eine selbstgebaute Basis bietet Schutz So kreativ lässt sich die Bude einrichten Jeder will Neonreklame! Die eigenen Schiffe bringt man am besten hinter hohen Mauern in Sicherheit, damit sie bei Angriffen nicht zerstört werden. NPC-Basen werden verteidigt Es gibt verschiedene Fraktionen die euch ans Leder wollen, darunter auch Mutanten

Mein Fazit zum Sunkenland-Survival

Sunkenland hat vieles, was ich von einem guten Survival-Spiel erwarte und man kann sich bereits jetzt zeitlich komplett im Spiel verlieren. Aber es ist derzeit bei weitem nicht perfekt und braucht noch Verbesserungen.

Gegner wirken etwas unbeholfen, können durch Deckungen schießen und auf dem Wasser laufen.

Wir konnten uns zwar eine große Basis bauen, die war aber unter Wasser nicht sicher. Haie schwimmen einfach durch die Wände. Das passiert sogar bei Gebäuden mit Betonwänden, sodass Wände für die gefährlichen Jäger in Sunkenland derzeit nicht wirklich ein Hindernis sind.

Ansonsten gibt es noch die üblichen Kleinigkeiten, wie die Inventargrößen der verschiedenen Kisten oder dass man seine Basis ab einer bestimmten Größe nicht über die Flagge reparieren kann. Stattdessen muss man jedes kaputte Element einzeln mit dem Bauhammer abklopfen, was bei vielen Bauteilen zu einer zeitintensiven Sache wird. Tut man es nicht, fällt das Gebäude zusammen.

Das soll die Zukunft noch bringen: Die gute Nachricht ist, dass Vector3 Studio nah an den Spielern dran ist und Bugs recht schnell fixt und auch eine lange Liste von Anpassungen plant. So hat man den lustigsten Bug im Early-Access schnell behoben, der dafür sorgte, dass man mit einer hohen Bildrate und seinem unmotorisierten Segelboot Spitzengeschwindigkeit von über 500 km/h erreichen konnte.

Und auch die Roadmap für die nächsten Monate stimmt mich positiv, dass da ein paar richtig coole Sachen kommen werden.

So hat der Entwickler Überlegungen zum Gameplay geplant, sodass neue Fraktionen entstehen dürfen, nachdem bestehende zerstört wurden.

In Planung sind auch Fracht- und Kriegsschiff inklusive der Implementierung von Bootskampfmechaniken die Begegnungen mit feindlichen Booten und Invasionen bieten sollen. Das eröffnet auch die Option auf ein zukünftiges PvP in Sunkenland.

Das Survival-Spiel soll auch eine Story und Quests erhalten, die bedeutungsvolle Ziele bieten.

Es sollen weitere Technologiestufen für den Ausbau der Basis und mehr Cosmetics sowie Bauelemente eingeführt werden.

Und auch bei den bescheidenen Charakteroptionen soll es zukünftig mehr geben.

Deswegen ist Sunkenland für mich derzeit ein empfehlenswertes Must-Play für alle Survival-Fans, besonders im Koop-Modus. Und auch die Bewertungen auf Steam fallen mit 77 % größtenteils positiv aus.

Habt ihr das Spiel bereits entdeckt und selbst gezockt? Dann verratet uns in den Kommentaren gerne eure Einschätzung zu diesem Unterwasser-Erlebnis.

Sollte das jedoch eindeutig zu viel Wasser für euch sein, dann empfehle ich einen Blick in die Top-Liste unseres Survival-Experten Benedict Grothaus. Dort gibt es trockenere Alternativen:

