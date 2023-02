Steam: Heiß erwartetes Zombie-MMO sucht Bösewicht, um Fehlstart zu erklären – Sieht dabei immer schlechter aus

Das Survival-MMO „The Day Before” hat Probleme mit dem Namen. Das Studio versucht es so darzustellen, als wolle ihnen ein Bösewicht in die Suppe spucken und auf ihre Kosten Geld machen, indem er zu Unrecht den Namen für sich reklamiert. Aber die Lage sieht aus Sicht des vermeintlichen Schurken ganz anders aus.

Das ist die Situation:

Das Survival-MMO „The Day Before“ erzeugte vor wenigen Monaten noch viel Hype auf Steam mit einem Spiel, das sich auf „The Division, aber mit Zombies“ runterbrechen lässt.

Doch es kommen Schwierigkeiten auf: So musste man den Release jetzt mehrfach verschieben – auch neue Videos wirken nicht mehr so stark wie die ersten Trailer. Zudem ist „The Day Before“ von Steam verschwunden.

Als „Schuldigen“ für die Schwierigkeiten hat das Team einen Mann ausgemacht, der ihnen die Markenrechte am Namen „The Day Before“ streitig machen möchte.

Studio wettert gegen “sogenannten Besitzer” der Rechte

So hat das Studio den „Schuldigen“ dargestellt:

In einem Tweet vom 12. Februar klingt das Studio hinter dem Spiel, Fntastic, wütend und passiv-aggressiv. Das Studio stellt sich als Verfechter der Wahrheit hin – ihnen sei ein Unrecht geschehen:

Das Studio meckert, erst sei man von Steam verbannt worden, dann hätte auch YouTube einige Videos gelöscht.

Man spricht von einem „sogenannten Besitzer der Rechte“ – das sei der Macher einer Kalender-App, das habe doch gar nichts mit der Kategorie “Games” zu tun.

Als Fntastic das Spiel 2021 angekündigt hatte, habe der Mann „den Titel übernehmen wollen“ und vor dem Team von „The Day Before“ die Markenrechte angemeldet.

Er habe jetzt ein „zweideutiges“ Angebot gemacht, mit den Entwicklern zu sprechen.

Nach der Darstellung des Teams wirkt es so, dass sich eine Einzelperson hier unlauter an dem Spiel „The Day Before“ bereichern will.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Firma hinter Kalender-App: „Wir beschützen unsere Rechte“

Was sagt diese Person selbst? Die Seite Eurogamer hat man dem Entwickler der koreanischen Kalender-App gesprochen:

Die Firma sagt:

Die App gibt es seit 2010 unter dem Namen „The Day Before“ und sie sei weltweit tätig. „The Day Before“ sei über 40 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Der Name sei seit 2015 in Südkorea registriert – als man erfahren hatte, dass ein Spiel des gleichen Namens erscheint, habe man beschlossen „Maßnahmen zu ergreifen, um die Namensrechte zu schützen“.

Jetzt halte man den Namen in Südkorea, den USA, China, Russland, Japan, Vietnam und in der EU.

Die Entwickler der App sagen:

Wir möchten, den Urheberrechtsstreit so schnell wie möglich beilegen und damit fortfahren, die App zu schützen, sodass Kunden sie benutzen können, ohne sich Sorgen zu machen.

Sieht ganz danach aus, als hat der “Bösewicht”, den das Studio hier ausgemacht hat, ganz legitime Gründe seinen Besitz zu schützen.

Der “sogenannte Besitzer” der Rechte ist wohl einfach der Besitzer der Rechte. Von einem “zweideutigen Angebot” kann man da auch schwerlich sprechen.

The Day Before: Das spannendste neue Zombie-Spiel auf Steam findet immer neue Wege, sich zu blamieren

Was ist das Problem? Das Problem scheint hier zu sein, dass das Urheberrecht keinen Unterschied macht zwischen digitalen Anwendungen: Ein Survival-MMO auf Steam und eine Kalender-App fallen beide in dieselbe Kategorie: IC 9.

Hier gibt es also keinen “Bösewicht”, der dem anderen irgendwie die Tour vermasseln will. Sondern der App-Entwickler schützt einfach seine Rechte an einem Produkt, das er seit 13 Jahren betreibt.

Neues Survival-MMO auf Steam sieht wie der nächste große Hit aus – Aber ihr traut ihm nicht