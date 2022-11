5 Multiplayer-Games auf Steam, die Ende 2022 von den Spielern sehnsüchtig erwartet werden

Welcher Mutliplayer-Titel wird demnächst von allen gespielt? Wir von MeinMMO wagen einen Blick in die Zukunft und fassen zusammen, welche Games auf den meisten Wunschlisten bei Steam stehen.

Für 2023 gibt es ein paar große Ankündigungen. Darunter Fortsetzungen beliebter Spiele, aber auch ganz neue Titel. Wer gern auf dem neusten Stand ist und wissen möchte, was alle anderen spielen, oder spielen werden, sollte die Liste nicht unbeachtet lassen.

Wie ist diese Liste entstanden? Um die meistgewünschten Spiele zu finden, haben wir bei Google „Steam most wanted games“ eingegeben und als Ergebnis eine Übersicht erhalten, bei dem wir den Tag „Mehrspieler“ hinzufügten. Hier findet ihr die Liste.

Ganz oben steht Hogwarts Legacy, das aber nach Angaben der Entwickler keinen Multiplayer- oder Koop-Modus haben wird. Es gab Gerüchte darüber, weshalb das Spiel bei Steam vermutlich noch unter „Mehrspieler“ gelistet ist.

The Day Before

Genre: Survival-Shooter | Entwickler: Fnatic | Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Was ist das für ein Spiel? In The Day Before müsst ihr in einer Zombie-Apokalypse überleben. Ursache für den Untergang der Welt war eine Pandemie. Um am Leben zu bleiben, müsst ihr Nahrung, Waffen und andere nützliche Items suchen und herstellen.

Allerdings kämpft ihr jedoch nicht ausschließlich gegen Zombies – Ein wichtiger Bestandteil von The Day Before ist PvP. Ihr lebt also in ständiger Angst, auch von Mitspielern angegriffen zu werden.

Wann erscheint es? The Day Before sollte erst 2022 erscheinen, wurde aber verschoben. Der neue Termin ist der 01. März 2023. Dafür soll der Shooter direkt in der Unreal Engine 5 erscheinen.

Party Animals

Genre: Partyspiel | Entwickler: Recreate Games | Plattform: PC

Was ist das für ein Spiel? Party Animals ist ein buntes Gelegenheitsspiel mit niedlichen Tieren. Ihr seid als Hund, Katze, Kaninchen oder anderes Tier unterwegs und bekämpft eure Mitspieler in verschiedenen Minigames. Ihr könnt Gegner greifen, schieben und schubsen, um euch den Sieg zu sichern.

Wer Spiele wie Fall Guys, Pummel Party und Gang Beats mag, ist bei Party Animals definitiv richtig.

Wann erscheint es? Einen Release-Termin für Party Animals gibt es derzeit noch nicht. Auf Steam steht als Veröffentlichung lediglich „TBA“ und auf der Website werben die Entwickler damit, das Spiel auf die Wunschlist zu setzen.

Sons Of The Forest

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Endnight Games Ltd | Plattform: PC

Was ist das für ein Spiel? Sons of the Forest ist der Nachfolger des beliebten Horror-Survival-Games The Forest von 2014. Ihr stürzt mit einem Flugzeug auf einer Insel ab, auf der ihr überleben müsst. Zudem gilt es im ersten Teil, euren Sohn zu finden. In Sons Of The Forest sucht ihr nach einem Millionär.

Die Fortsetzung orientiert sich vom Gameplay her an The Forest und spielt auf der gleichen Map. Sie kommt aber mit einigen Verbesserungen daher. Beispielsweise gibt es jetzt wechselnde Jahreszeiten, die sich nicht nur auf euch und euren Überlebenskampf, sondern auch auf die verschiedenen Lebewesen der Insel auswirken.

Außerdem gibt es weitere Verbesserungen, wie die Grafik oder die KI eurer Gegner. Ihr habt sogar mehr Schusswaffen, allerdings ist die Munition begrenzt.

Wann erscheint es? Der erste verpasste Release war für Mai 2022 angesetzt, ehe die geplante Veröffentlichung auf Oktober 2022 gelegt wurde. Später gab Endnight Games dann bekannt, dass sie es zu diesem Datum ebenfalls nicht schaffen. Neuer Release-Termin ist im Februar 2023.

Die 10 spannendsten Multiplayer-Spiele, die 2022 erscheinen sollten, aber verschoben wurden

ARK 2

Genre: Survival | Entwickler: Studio Wildcard | Plattform: PC, Xbox Series X/S

Was ist das für ein Spiel? ARK 2 ist der direkte Nachfolger vom beliebten Survival-Spiel ARK: Survival Evolved. Besonders beim Gameplay soll es sich allerdings von seinem Vorgänger unterscheiden. Es wird beispielsweise ein Soulslike-Kampfsystem geben. Zudem spielt es auf einer ganz neuen Map namens Arat.

Da die Entwickler die Unreal Engine 5 benutzen, wird es sehr detailliertes Wetter, Rauch und sogar Laub geben. Die Umgebung verändert sich stets und es gibt verschiedene Ereignisse wie Herden-Wanderungen, Versammlungen an Wasserlöchern oder verwundete Kreaturen gehören.

In ARK 2 soll es zudem die Möglichkeit geben, nach Vorlagen zu bauen und plattformübergreifende Mods zu nutzen.

Wann erscheint es? Ursprünglich sollte ARK 2 bereits 2022 erscheinen, im Sommer wurde es jedoch auf 2023 geschoben. Ein genaues Datum gibt es nicht. Außerdem wissen wir, dass ARK 2 für 3 Jahre in den Xbox-Game-Pass kommt.

Kerbal Space Program 2

Genre: Simulation, Weltraum | Entwickler: Intercept Games | Plattform: PC, PS4/PS5 und Xbox Series X/S

Was ist das für ein Spiel? Kerbal Space Program 2 ist der Nachfolger seines gleichnamigen Vorgängers. Ihr fliegt ins Weltall und übernehmt dort die Leitung einer außerirdischen Weltraumbehörde. Ihr baut Raumschiffe und navigiert sie durchs All, um neue Sonnensysteme und kosmische Geheimnisse zu finden.

Vom Vorgänger soll sich das Gameplay von Kerbal Space Program 2 grundlegend nicht unterscheiden. Den Spielern stehen nun allerdings mehr Möglichkeiten zur Verfügung: Mehr Technologien, neue Kolonien und mehr Funktionen fürs Modding.

Die größte Veränderung ist jedoch, dass der Nachfolger nun ein Multiplayer-Titel wird. Den ersten Teil von 2015 könnt ihr hingegen nur allein spielen.

Wann erscheint es? Der geplante Release für den Weltraum-Simulator ist der 24. Februar 2023. Dann geht das Spiel erstmal in den Early Access auf Steam, während die Version für Konsolen noch auf sich warten lässt.

Welche der Spiele stehen bereits auf eurer Liste? Freut ihr euch auf einen Release besonders doll? Oder setzt ihr eher auf Indie-Games, die weniger bekannt sind? Werdet ihr die Fortsetzungen spielen, auch wenn ihr die Vorgänger nicht kennt? Spielt ihr lieber allein oder gemeinsam mit anderen? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf MeinMMO!

