Neues MMORPG setzt auf ungewöhnliches Setting – Lässt euch gegen Dinosaurier kämpfen

Nexon kündigen in einem Video ein kommendes MMORPG an, das den Titel „Project DX“ trägt. Es wirft euch in eine Welt voller Dinosaurier.

Das Video geht knapp eine halbe Minute und zeigt einen brüllenden T-Rex in einem Waldgebiet. Während es blitzt und donnert reckt er seinen Kopf gen Himmel. Am Schluss werden die Worte „Beyond the Durango“ eingeblendet.

Deshalb könnte es sein, dass das MMORPG an ein beliebtes Handyspiel von 2019 anknüpft. Es hieß Durango: Wild Lands und wurde von Nexon offline genommen, ohne eine richtige Begründung zu liefern.

Hier seht ihr den Teaser:

Was war das für ein Spiel? Das Spielprinzip sowie das Setting von Durango: Wild Lands ähnelten dem von Ark Survival, weshalb es damals als das „Ark fürs Handy“ galt. Man musste in einer Welt voller Dinosaurier überleben, sie bekämpfen oder zähmen. Durch Crafting erhielten Spieler nützliche Items und konnten eine eigene Basis aufbauen. Auch PvP gab es.

Zudem bot es eine detaillierte und ansprechende Grafik. Man blickte in einer ISO-Perspektive auf das Geschehen und sah wunderschöne Landschaften, die es zu erkunden galt.

Wird das neue MMORPG genauso? Ob Project DX wirklich eine Fortsetzung ist und im selben Universum spielt, wissen wir derzeit nicht. Abgesehen vom Teaser gibt es keinerlei Infos über das genaue Gameplay.

Ebenfalls unsicher ist, für welche Plattform Project DX erscheint. Es könnte für den PC, mobile Endgeräte oder beides gleichzeitig erscheinen. Ebenfalls möglich wäre eine Version für Konsolen.

Mehr Infos könnte es bei der südkoreanischen G-Star geben, einer Gaming-Messe, die vom 17. bis 21. November 2022 stattfindet.

Was sagt ihr zu Project DX? Wird es ein Spiel wie Ark Survival, nur als MMORPG? Habt ihr das Mobile Game Durango: Wild Lands damals gespielt, bevor es offline ging? Oder ist das Spiel für euch gänzlich neu und ihr freut euch über die Dinosaurier? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!