Die 10 besten MMORPGs aller Zeiten laut Metacritic – Stand 2022

Was ist eigentlich das beste MMORPG? Diese Frage beantwortet wohl jeder Spieler anders. Wir von MeinMMO schauen deshalb auf die durchschnittlichen Bewertungen bei Metacritic und verraten euch, was die besten Spiele laut ihren Testergebnissen sind. Einige Überraschungen sind dabei.

Was ist das für eine Liste? Diese Liste fokussiert sich ausschließlich auf die Bewertungen der Tester bei Metacritic. Im Fokus steht dabei das Testergebnis für das Grundspiel zu Release.

So kann es vorkommen, dass einige MMORPGs anfangs richtig gut bewertet wurden, später aber abgefallen sind, weil neuer Content nicht zügig nachgeliefert wurde. Umgekehrt gibt es auch Spiele, die mit der Zeit oder mit neuen Erweiterungen besser wurden, wie etwa Final Fantasy XIV.

In der kommenden Woche liefern wir euch eine weitere Liste, in der wir auf die besten MMORPG-Erweiterungen laut Metacritic schauen.

Das sind die Plätze 10 bis 6

Platz 10: WoW Classic – 17 Testberichte und eine Wertung von 81

Platz 9: Wildstar – 52 Testberichte und eine Wertung von 82

Platz 8: EverQuest 2 – 43 Testberichte und eine Wertung von 83

Platz 7: RIFT – 59 Testberichte und eine Wertung von 84

Platz 6: Star Wars: The Old Republic – 73 Testberichte und eine Wertung von 85

Platz 5 – Warhammer Online

Setting: Fantasy | Entwickler: Mythic Entertainment | Plattform: PC | Release-Datum: 18. September 2008 | Wertung auf Metacritic: 86

Was war das für ein Spiel? Warhammer Online: Age of Reckoning wurde vor dem Release als großer WoW-Killer bezeichnet, kann inzwischen aber nicht mehr gespielt werden. Am 19. Dezember 2013 wurde es abgeschaltet. Es gehört zu den MMORPGs, die sich unsere Leser am meisten zurückwünschen.

Es gab klassische PvE-Inhalte wie Crafting und Quests, wobei der Fokus des Spiels auf dem PvP lag. So wurde in kleineren Battlegrounds, aber auch auf riesigen Schlachtfeldern gekämpft.

Zu Release kam Warhammer Online richtig gut an. Es wurden über 1,2 Millionen Exemplare verkauft und in der Spitze hatte es mehr als 800.000 Abonnenten. Auch viele der Tester waren begeistert.

In einer perfekten Welt wäre das größte MMORPG heute World of Warhammer

Was ist die beste Wertung auf Metacritic? Eine satte 100 gab die Webseite GameSpy (via GameSpy). In ihrem Test loben sie das Gefühl, sich in einem ständigen Krieg zu befinden. Das würde sowohl durch die Grafik und das „Warhammer-Feeling“, als auch durch das gute PvP-System erzeugt.

Lob gab es zudem für den ordentlichen Release ohne große technische Schwierigkeiten, die Quests und die sozialen Inhalte, die das Finden von Gruppen und Gilden sehr einfach gemacht haben.

Was ist die schlechteste Wertung auf Metacritic? Die schlechteste Wertung ist eine 70 und sie kam sowohl von PC PowerPlay als auch Edge Magazine. Von beiden Seiten gibt es jedoch nur noch das Kurzfazit auf Metacritic, da die Seiten nicht mehr existieren.

Edge Magazin schrieb etwa:

Der stärkste MMO-Launch seit Langem und die geschickteste Umsetzung des Genres in Bezug auf PVP – aber sein Reiz könnte sich als zu gering erweisen.

Wie geht es dem MMORPG heute? Das ursprüngliche Warhammer Online lässt sich nicht mehr spielen. Besonders im Endgame hatte das MMORPG Probleme und fühlte sich unfertig hat. Auch einige „Gamebreaking Bugs“ blieben zu lange im Spiel. Am Ende scheiterte es an der Übermacht von WoW.

Doch es gibt einen Privatserver, der schon seit einigen Jahren betrieben wird. Dieser Server bekommt sogar ständig Updates, darunter neue Events. Wer also Warhammer Online vermisst, sollte sich diesen Server einmal genauer anschauen.