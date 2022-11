Im neuen Roguelite-Citybuilder auf Steam baut ihr Siedlungen gegen die Zeit, 96 % der Bewertungen sind positiv

Das Städteaufbauspiel „Against the Storm“ befindet sich noch im Early Access auf Steam, kommt aber bereits richtig gut an. 96 % der Bewertungen sind positiv und Spieler loben, dass es im Game immer viel zu tun gibt.

Was ist Against the Storm für ein Spiel? Es handelt sich um ein Städtebauspiel mit apokalyptischem Setting im Roguelite-Stil. Hier findet ihr eine Erklärung zum Genre „Roguelike“ und der Unterkategorie Roguelite.

Der Spieler ist der sogenannte „Vizekönig“. Man ist ein Anführer, der von der „Verbrannten Königin“ den Auftrag bekommen hat, Vorposten zu bauen.

Diese Siedlungen sollen dazu dienen, die letzte Stadt der Welt mit dem Namen „Smouldering City“ zu unterstützen und damit das Überleben der letzten Zivilisation zu sichern. Außerdem gibt es im Spiel verlorene Schätze zu entdecken.

Dabei müsst ihr jedoch nicht nur eine Stadt im Auge behalten, sondern ein ganzes Netzwerk an Siedlungen erbauen und organisieren.

Hier seht ihr einen Trailer zu Against the Storm:

Hüte dich vor Stürmen und der Ungeduld der Königin

Wie sieht das Gameplay in Against the Storm aus? Bevor man mit dem Bau eines Outposts beginnt, wählt man zunächst eine Karawane aus, um festzulegen, welche Art an Siedlern dort leben soll.

Die verschiedenen Siedlungen werden von unterschiedlichen Fantasy-Wesen bewohnt. Daher muss man darauf achten, deren jeweils eigenen Bedürfnisse und Ansprüche zu erfüllen. Neben Menschen gibt es Echsen, Biber und Harpyien, die in euren Siedlungen hausen können.

Der Spieler muss sich um die Beschaffung von Ressourcen kümmern, die Bevölkerung organisieren und die Smouldering City verbessern. Innerhalb der Siedlungsmissionen sollen insgesamt zehn Aufträge für die Königin erfüllt werden.

Während ihr Zivilisation in die Wildnis zurückbringt, müsst ihr euch vor Gefahren hüten – wie vor den titelgebenden Stürmen des Spiels. Behaltet jedoch auch den roten Balken im Auge. Dieser symbolisiert sinkende Moral in der Bevölkerung und die Ungeduld eurer Auftraggeberin. Ist der Balken voll, bedeutet dies das Ende eurer Siedlungen.

Wenn die Siedlungen scheitern, endet jedoch nicht automatisch das ganze Spiel. Ein Teil der Ressourcen, Upgrades und Erfahrung aus vorherigen Spieldurchläufen werden übernommen, wenn eine neue Runde beginnt.

Wenn ihr noch nicht sicher seid, ob es das richtige Spiel für euch ist, findet ihr hier einen ausführlichen Test zu Against the Storm von unseren Kollegen auf der GameStar-Seite.

Wie schneidet Against the Storm auf Steam ab? Das Spiel kommt äußerst gut auf der Spieleplattform an – bereits im Early Access. Von insgesamt 966 Reviews fallen 96 % positiv aus (Stand: 09. November 2022, via Steam).

Mehrere Spieler loben vor allem einen Aspekt des Games: Besonders die frühe Spielphase in den Aufbausimulatoren sei häufig die spannendste. Sobald ein bestimmter Spielfortschritt erreicht sei, würden die Städte oftmals quasi „von selbst laufen“.

In Against the Storm bliebe man sozusagen in der interessanten Phase, in der man ständig was zu tun hätte, was das Gameplay spannend mache.

Wie viel kostet Against the Storm aktuell auf Steam? Auf Steam gibt es das Spiel noch bis zum 15. November 2022 mit einem Rabatt von 15 %. Ihr zahlt statt 19,99 € aktuell daher 16,99 €.

