Top-RPG mit Koop lässt euch eine Helden-Familie spielen – Kostet gerade nur 7 € auf Steam

Das RPG „Children of Morta“ gibt es aktuell im Sonderangebot auf Steam und kostet rund 7 €. Das Spiel schneidet sowohl auf Steam als auch auf metacritic sehr gut ab und ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar, wie PS4, Xbox One, Switch und PC.

Was ist Children of Morta für ein Spiel? Es handelt sich um ein Action-RPG, in dem Spieler nicht nur einen einzigen Charakter kontrollieren, sondern im Wechsel eine ganze Helden-Familie, mit der man sich durch Dungeons kämpft und Gegner erledigt.

Dabei ist es ein Roguelite, dessen Dungeons prozedural generiert werden – das bedeutet, dass sich die Umgebung während des Spielens anhand von Algorithmen aufbaut und damit immer wieder anders aussieht.

Worum geht es in Children of Morta? Ihr spielt die Bergson-Familie und kämpft gegen die Fäulnis, die sich im Land ausbreitet. Das erreichen die Haupfiguren, indem sie drei Naturgeister befreien und mit deren Hilfe den Schurken des Spiels, Ou, erledigen. Er residiert in dem Berg mit dem Namen „Morta“.

Das Game behandelt Themen wie Liebe, Hoffnung und Sehnsucht, aber auch Ungewissheit und Verlust. Im Mittelpunkt des Spiels steht die Frage: Welche Opfer müssen wir erbringen, um die Personen zu retten, die uns am nächsten stehen?

Hier seht ihr einen Trailer zu Children of Morta:

Das erwartet Spieler in Children of Morta

Wie sieht das Gameplay in Children of Morta aus? Das Spiel kombiniert Elemente eines Action-Adventure-RPGs mit Rogue-Lite und Hack-n-Slash.

Wenn ihr eine Stufe auflevelt, wird nicht nur ein Spielcharakter, sondern die gesamte Familie stärker. Einen Permatod gibt es nicht in Children of Morta und bevor ihr in einen Dungeon geht, könnt ihr zwischen den einzelnen Figuren auswählen, wen ihr spielen möchtet.

Immer, wenn ihr Gegner besiegt, bekommt ihr Fertigkeitspunkte. Diese wiederum könnt ihr verwenden, um eurer Charaktere noch stärker zu machen.

Innerhalb der Dungeons begegnen euch verschiedene Typen an Feinden, welche von kleinen Tieren, bis hin zu gewaltigen Bossen reichen können. Außerdem müsst ihr euch vor versteckten Fallen in Acht nehmen, welche ihr aber auch im Kampf für euch nutzen könnt, da sie dem Gegner ebenfalls Schaden zufügen.

Unsere Kollegen von der Gamestar haben Children of Morta ausgetestet und ein ausführliches Review zum Spiel verfasst.

Hier sehr ihr einige Screenshots aus Children of Morta

Wer sind die Familienmitglieder in Children of Morta? Ihr habt die Wahl zwischen sieben verschiedenen Familienmitgliedern, welche alle über jeweils eigene Fähigkeiten verfügen:

John ist Krieger, der mit Schild und Schwert kämpft

Linda ist Fernkämpferin, die einen Bogen nutzt

Kevin ist ein schurkenhafter Charakter und nutzt Schatten und Dolche

Lucy ist eine Magierin, die Feuer und Stürme einsetzt

Mark ist ein Kampfkunst-Meister, der im Nahkampf agiert

Joey ist ein Berserker und erledigt Gegner mit einem Hammer

Apan ist eine Supporterin und nutzt Selbstheilung und Crowdcontrol.

Wie funktioniert der Koop im Spiel? Ihr könnt Children of Morta im Online-Koop mit anderen zocken. Euch steht hierbei sowohl der Storymodus als auch der sogenannte Familienprüfungsmodus (Family Trials) zur Auswahl. Auch ein lokaler Koop-Modus ist verfügbar.

Wie schneidet Children of Morta auf metacritic ab? Das Spiel hat für jede Plattform, auf der das Spiel verfügbar ist, eine eigene Wertung auf der Webseite metactritic. Der Metascore liegt bei der PS4-, Xbox One- und Switch-Version bei 80 und für PC bei 82, was sehr positiv ist.

Der User Score fällt über die Plattformen hinweg zwischen 8.2 und 8.4 und damit ebenfalls sehr gut aus (Stand: 04. November 2022, via metacritic).

Auf Steam scheint das Spiel besonders durch seine emotionale Geschichte zu punkten, was gemeinsam mit dem Stil häufig gelobt wird. Auch das Gameplay überzeugt die Spieler und viele haben ihren Spaß an dem Dungeon-System in Children of Morta.

Wie viel kostet Children of Morta auf Steam? Aktuell gibt es ein Sonderangebot, das jedoch am 9. November 2022 endet. Bis dahin könnt ihr euch Children of Morta mit einem Rabatt von 70 % holen. Statt 21, 99 € zahlt ihr nur 6,59 €. Im Bundle mit weiteren zusätzlichen Inhalten gibt es das Spiel momentan für 8,88 € statt 28,97 € (Stand 04. November 2022, via Steam).

