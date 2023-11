Ein neues Survival-MMO mit Zombies startet bald auf Steam: Viele zweifeln noch immer, ob es echt ist

Am 7. Dezember soll mit „The Day Before” ein großes neues Survival-MMO starten, das viele als eine Art „The Division mit Zombies“ sehen. Doch obwohl die Entwickler sogar genaue Release-Zeiten nennen, sind viele Fans skeptisch, ob es das Spiel überhaupt gibt.

Wann soll das Game starten?

The Day Before ist nach längerer Abwesenheit und einem Namensstreit wieder auf Steam. Das Spiel soll am 7. Dezember 2023 weltweit für den PC starten.

In Deutschland soll der Launch um 19 Uhr erfolgen. Es handelt sich dabei um einen Start in den Early-Access.

Angekündigte Versionen für PS5 und Xbox Series X sollen zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

The Day Before nennt genaue Release-Uhrzeit auf Steam – Trifft auf viel Skepsis

Wie sind die Reaktionen auf die Ankündigung? Obwohl das Spiel genaue Release-Uhrzeiten nennt, sind unter dem Tweet immer noch viele skeptisch, ob das Survival-MMS überhaupt existiert:

Ein Twitter-Nutzer sagt, The Day Before sei das „geheimnisvollste, am wenigsten sich zeigende Game aller Zeiten“. Er führt aus, obwohl man schon eine Menge gesehen habe, fühle es sich an, als habe man noch gar nichts gesehen.

Ein anderer Twitter-Nutzer, dem viele zustimmen, sagt schlicht: „Ich glaube noch immer nicht, dass das Spiel echt ist“

Ein dritter sagt: „Eins ist klar, ich warte mit dem Kauf, bis die Reviews da sind.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Warum ist das Spiel so umstritten? Die Entwicklungsgeschichte von The Day Before war bis hierhin pures Chaos und auch der Release wirkt nun seltsam. Denn eigentlich war der Release für den 11. November angekündigt und es sollte vorher noch eine Beta erscheinen.

Doch kurz vor dem eigentlichen Start-Termin wurde der Release auf den 7. Dezember verschoben und kurzerhand zu einem „Start in den Early Access“ erklärt. Von einer Beta ist jetzt gar keine Rede mehr.

Irritiert hat viele Leute sicher, dass The Day Before für Monate ganz von Steam verschwunden war, weil man gar nicht die Rechte an seinem Namen hatte. Außerdem wirkt es für viele unglaubwürdig, dass das Studio so ein Spiel stemmen kann, denn für viele sieht „The Division, aber mit Zombies“ zu gut aus, um wahr zu sein.

Sogar der Launch-Trailer wurde schon sehr skeptisch beäugt:

Steam: Neues Zombie-MMO zeigt schicken Trailer, doch der kommt Fans von GTA 5 bekannt vor