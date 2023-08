Für das meisterwartete Steam-Spiel 2022 geht es weiter bergab – Jetzt müssen sie wohl doch den Namen ändern

The Day Before war mal das meisterwartete Spiel 2022 auf Steam, doch seit dem ist das Spiel immer mal wieder in negativen Schlagzeilen. Seien es Betrugsvorwürfe oder Lizenzprobleme mit ihrem Namen. Letzteres scheint auch weitergegangen zu sein, denn anscheinend wollen sie den Namen wieder ändern.

Was ist The Day Before?

Es soll ein Zombie-MMO werden

Ähnlich wie Day Z geht es um PvP und Überleben in einer Zombie-Apokalypse

Das Spiel wurde sogar zum meistgewünschten Spiel auf Steam

Doch der anfängliche Hype entwickelte sich immer weiter bergab. Betrugsvorwürfe zu The Day Before wurde immer lauter und viele Spieler denken, das Spiel sei gar nicht echt. Dies ging so weit, dass die Entwickler eine Beta dazu ankündigten. Und auch der Name des Spiels hat seine Probleme.

Das Problem mit dem Namen

Wie am Anfang des Jahres schon berichtet wurde, wurde der Release des Spiels auf Ende 2023 verschoben. Damals begründeten die Entwickler die Verschiebung auf Twitter mit Lizenzproblemen wegen des Namens.

Durch diese Probleme verschwand The Day Before auch auf Steam und somit dem wohl größten Publikum. Das ganze Namenswirrwarr ging sogar vor Gericht, und wie es scheint, muss Entwickler Mytona Fntastic wohl den Namen ändern oder sich zumindest absichern.

Wie die Seite WellPlayed nämlich berichtet, wurde ein Trademark der Firma eingetragen, mit dem Namen Dayworld , die auf ein Videospiel hindeute. Das ironische hierbei ist, dass der Name Dayworld auch von einer Buch-Trilogie benutzt wird, die 1985 erschien.

Ein offizielles Statement von Mytona Fntastic gibt es dazu noch nicht. Ob der Name sich ändert, sie sich nur absichern oder es gar ein neues Spiel ist, kann man durch den eingetragenen Trademark nur vermuten.

Die ganze Situation von The Day Before wird von Monat zu Monat immer abstruser, und jede neue Meldung macht alles drumherum nur noch undurchsichtiger. Was sagt ihr zu der ganzen Situation von The Day Before? Glaubt ihr, es wird erscheinen und freut ihr euch auf das Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare.

