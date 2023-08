Preisgekröntes Gaming-Studio aus München gibt nach 3 starken Spielen auf Steam auf – Zu hohe persönliche Belastung

Das deutsche Studio Mimimi Games schließt. Nach drei großartigen Spielen ist jetzt Schluss in München. Das neuste Spiel, Shadow Gambit, will man aber weiterhin unterstützen.

Mimimi Games gilt als Liebling unter Stealth-Strategie-Fans. Mit ihren Spielen konnten sie eine Community für sich gewinnen. Doch jetzt erklärte das Team, das man keine neuen Spiele mehr entwickeln möchte. Das neuste Spiel Shadow Gambit: The Cursed Crew, ist das letzte Spiel von Mimimi Games.

Hinter der Entscheidung stehen zu viel Stress, eine unsichere finanzielle Situation und auch keine Optionen für ein neues Genre.

Drei großartige Spiele, die aber nie großen finanziellen Erfolg brachten

Was sagen die Entwickler? Die Entwickler schreiben selbst auf ihrer Webseite:

Schweren Herzens müssen wir heute die Nachricht verkünden, dass Shadow Gambit: The Cursed Crew das letzte Spiel von Mimimi sein wird. (…) Gleichzeitig hat die Arbeit an immer ehrgeizigeren Spielen in den letzten anderthalb Jahrzehnten einen hohen persönlichen Tribut für uns und unsere Familien gefordert. Nach der Veröffentlichung von Shadow Gambit haben wir beschlossen, dass es an der Zeit war, unserem Wohlbefinden Vorrang zu geben und die Notbremse zu ziehen, anstatt uns auf einen weiteren mehrjährigen Produktionszyklus einzulassen.

Es habe Spaß gemacht, großartige Spiele zu entwicklen, aber man sei damit auch an seine Grenzen gestoßen. Denn nach jedem abgeschlossenen Projekt ginge etwa der Kampf um die Finanzierung für das nächste Projekt erneut los. Da habe man sich entschlossen, das Studio zu schließen und “Shadow Gambit” zum letzten Spiel zu machen.

Welche Spiele entwickelte Mimimi Games? Vor allem mit drei großartigen Titeln hatte Mimimi Games die Herzen seiner Fans erobert und sich eine Community geschaffen:

Shadow Tactics: Blades of the Shogun und das selbstständige Addon Aiko’s Choice.

Desperados III

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Alle drei Spiele kamen hervorragend bei den Spielern an und bekamen auch viel Lob von Testern: Shadow Tactics: Blades of the Shogun bekommt auf Steam 96 % positive Bewertungen (27.000 Nutzer). Desperados III (96 %, 8.000 Bewertungen) und Shadow Gambit (94 %, 1.000 Rezensionen) kommen ebenfalls sehr gut an.

Was ist das Problem der Spiele? Alle drei Spiele waren sogenannte Stealth-Strategie-Spiele: Ihr kämpft euch schleichend und mit viel Taktik über die Karte und erfüllt verschiedene Missionen. Mit brachialer Gewalt kam man in den seltensten Fällen wirklich weit.

Doch Stealth-Spiele sind eine eigene Nische, die deutlich weniger Nutzer ansprechen als andere Genres. Ähnliche Spiele, wie etwa das beliebte Robin Hood: Die Legende von Sherwood oder die bekannte Commandos-Serie, kennen viele Spieler, die auf solche Stealth-Spiele stehen. Das schlägt sich auch auf die Verkaufszahlen wider: Die Spiele mögen großartig sein, deswegen verkaufen sie sich aber noch lange nicht gut.

Für Mimimi Games scheint sich der Stress und der hohe Druck nicht mehr zu lohnen. Man wolle zwar exzellente Spiele abliefern, aber das sei ein großer Aufwand. Und der Ertrag dafür ist einfach zu gering und der finanzielle Druck zu groß.

Das zeigen auch die Statistiken auf Steam: Alle Spiele konnten sich eine treue Fan-Gemeinde aufbauen, aber kein Spiel erreichte wenigstens Zehntausende gleichzeitige Spieler. Shadow Gambit hat aktuell rund 1.500 aktive Spieler, der höchste Peak lag bei knapp 4.000 (via steamdb.info).

Und die Option, ein neues Genre zu wechseln und die Nische zu verlassen, wäre auch nicht drin gewesen, erklären die Entwickler. Denn das sei erneut mit großem Stress verbunden, den man den Kollegen nicht antun wolle:

Die Arbeit in einem neuen Genre würde die Risiken und den Stresspegel für das gesamte Team noch weiter erhöhen. Es ist schon schwer genug, großartige Stealth-Strategiespiele zu entwickeln, und uns fehlt einfach die Erfahrung aus der Arbeit an anderen Genres.

Wie geht es jetzt weiter? Mimimi Games wird stark verkleinert und wolle sich weiterhin um das neuste und letzte Spiel, Shadow Gambit, kümmern. Ein neuer Patch sei bereits in Arbeit. Neue Spiele werde man aber nicht mehr entwickeln.

Falls ihr euch jetzt einen ausführlichen Testbericht zu Shadow Gambit: The Cursed Crew anschauen wollt, werdet ihr bei unseren Kollegen von GameStar fündig:

GameStar: Test: Shadow Gambit ist ein Strategie-Schatz, der nur darauf wartet, von euch gefunden zu werden