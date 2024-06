The Last of Us: Neue Staffel der TV-Serie wird kürzer – Aber es gibt eine gute Nachricht

Die nächste Staffel von The Last of Us ist in Produktion, aber sie wird deutlich kürzer. Das hat Gründe, die Fans freuen dürften.

Wenn man an gute Videospiel-Verfilmungen der vergangenen Jahre denkt, dann ist „The Last of Us“ für die meisten vermutlich ziemlich weit oben im Kurs. Die Serie hat genau das geboten, was man von einer Videospiele-Adaption erwarten würde: In den wichtigen Stellen war man sehr nah am Vorbild des Spiels, gleichzeitig gab es neue Szenen, um die Welt und die Geschichte sinnvoll zu erweitern.

Gierig warten die Fans auf die Veröffentlichung der 2. Staffel – denn die soll das zweite Spiel „The Last of Us Part II“ adaptieren. Jetzt gibt es allerdings neue Infos – manche sind ein Grund zur Freude, andere dürften eher für Zähneknirschen sorgen.

Die erste Staffel von The Last of Us war ein riesiger Erfolg für HBO:

Was wurde gesagt? In einem Interview mit Deadline verrieten Craig Mazin und Neil Druckmann, die maßgeblich für die Serie verantwortlich sind, dass die 2. Staffel von The Last of Us lediglich über sieben Episoden verfügen würde.

Das sind zwei Folgen weniger, als Staffel 1 besaß. Immerhin wird eine Episode „deutlich Überlänge“ besitzen, also wohl weit über die 60-Minuten-Marke gehen, die man für die Episoden eigentlich anpeilt.

Was ist das Gute an der Meldung? Die positive Meldung ist, dass sich Mazin und Druckmann sicher sind, dass die darauffolgende Staffel, also Staffel 3, deutlich umfangreicher ausfallen wird. Auch wenn sie keine konkreten Zahlen nennen, dürfte man hier also wohl von zehn Episoden oder gar mehr ausgehen.

Das Story-Material, das wir von Part II bekommen haben, ist viel mehr als die Story vom ersten Spiel, also mussten wir uns überlegen, wie wir diese Geschichte über mehrere Staffeln erzählen. Wenn man das macht, dann sucht man nach natürlichen Pause-Punkten. Und als wir das getan haben, kam dieser Punkt für uns nach sieben Episoden.

Warum wird die Story aufgeteilt? Craig Mazin erklärt, dass die Story von The Last of us Part 2 viel umfangreicher ist als die des ersten Teils. Auch wenn er das nicht direkt sagt, spielt er damit auf den Umstand an, dass TLOU2 aus wechselnder Perspektive gespielt wird.

Denn eine Hälfte des Spiels verfolgt man die Sicht aus der Perspektive von Ellie, während der anderen Hälfte schlüpft man in die Rolle von Abby und erlebt ihre Seite der Erzählung. Die Story war sogar schon im Spiel so dramatisch, dass beim Spielen der Szenen echte Emotionen dabei waren.

Da beide Charaktere sehr unterschiedliche Erlebnisse durchmachen und selbst jeweils sehr viele andere Freunde und Feinde kennenlernen, gibt es sehr viel Material, das abgehandelt werden muss.

Zu viel für eine einzige Season.

Mazin fügt allerdings an, dass man sich deswegen keine Sorgen machen müsse, die Qualität würde darunter leiden oder man würde Dinge zu schnell abhandeln. Er sagt:

Wir wollen die Leute beruhigen. Diese Staffel wird ein bisschen kürzer, nicht weil wir uns weniger Zeit lassen, um die Geschichten zu erzählen, sondern weil wir uns dafür mehr Zeit lassen wollen. Die Story, die wir erzählen ist viel größer als die von Season 1, da passiert einfach so viel, es ist schwieriger zu produzieren und wir wollen, dass sich jede Episode wie ein eigener Blockbuster anfühlt.

Tatsächlich könnte das Ganze sogar noch größer werden, denn Mazin ist der Ansicht, dass „die Story eine Staffel 4 benötigen könnte.“

Was haltet ihr davon? Gut, dass man sich so viel Zeit und so viel Raum nimmt, um die sehr komplexe Geschichte von The Last of Us Part 2 zu erzählen? Oder klingt das eher danach, als würde man das Quellmaterial möglichst lang strecken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!