Der zweite und neueste Trailer von der HBO-Serie zu The Last of Us zeigt viele Anspielungen auf die Videospiele. Die Story der Spiele versteht sich darin, uns auf eine emotionale Reise mitzunehmen, die unsere Herzen immer wieder bricht. Die Adaption wird genau das einfangen.

Habt ihr The Last of Us gespielt? Wenn ja, dann wird euch jetzt der erste, richtige Trailer zur Serien-Adaption vielleicht genauso schlucken lassen wie mich und einige Erinnerungen wecken.

Bereits beim letzten Teaser-Trailer war ich mir sicher, dass hier vielleicht eine perfekte Verfilmung der Spiele auf uns zukommt. Jetzt bin ich mir sicher, dass das der Fall sein wird.

Emotionale Schlüsselszenen in der Serie

Jedes Mal, wenn ich die Story von The Last of Us zu Ende spiele, muss ich kurz innehalten und reflektieren, was das Spiel mit mir gemacht hat. Das liegt vor allem an der emotionalen Reise, auf der die Hauptfiguren Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) geschickt werden.

Viele, große emotionale Schlüsselszenen, die sich im Spiel befinden, sind in diesem neuen Trailer. Genau diese Szenen haben mein Herz bereits in Stücke geschmettert. Die aufkeimende Vater-Tochter-Beziehung zwischen Joel und Ellie spielt natürlich eine große Rolle. Aber ich spreche hier von den vielen anderen Figuren, die das Spiel auf der Gefühlsebene unvergesslich machen.

Ich möchte hier niemanden etwas vorwegnehmen, der die Story nicht kennt, deshalb werfe ich hier für die Wissenden nur ein: der kleine Bruder oder die Schmugglerin – ja, genau diese Figuren werden auch in der Serie ihren Platz bekommen.

Aber es gibt auch bei 01:30 eine Szene, die man nicht aus den Spielen kennt. Ein weinendes Baby, das inmitten einer Apokalypse anscheinend frisch geboren worden ist. Im Kontext der Spiele kann das entweder alles Gute der Welt oder alles Schlechte der Welt bedeuten.

Der Trailer wurde auf der Comic Con Experience (CCXP) vorgestellt und dort gab es ein Panel, bei dem ein Teil des Casts und der Schöpfer anwesend waren. Der Co-Autor Craig Mazin (Chernobyl) sagte hier:

Ich hoffe, es ist Ok für euch, wenn euer Herz immer und immer wieder gebrochen wird… es ist alles da, mit der Vorlage, die Neil Druckman im Game geschaffen hat.

Und das ist alles, was ich von dieser Adaption will.

In Deutschland startet die Serie in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar, auf Sky.

