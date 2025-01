Neuer Trailer zu The Last of Us verrät Release-Datum von Staffel 2, zeigt emotionale Szenen mit Dina und Abby

In der 2. Staffel zur Serie von The Last of Us werden die Ereignisse aus der Videospielvorlage The Last of Us Part 2 nacherzählt. In einem neuen Trailer zeigt das Produktionsteam neue bewegte Bilder zur Serie und verrät, auf welches Datum sich Zuschauer besonders freuen können.

Was ist im Trailer zu sehen? Der Trailer beginnt mit einer Kamerafahrt durch einen Krankenhauskorridor, in dem eine schrille Sirene ertönt. Wir sehen Abby, die mit gezückter Waffe durch den Flur schlendert. Im Anschluss sind viele Szenen zusammengeschnitten, die ikonische Momente aus dem Videospiel zeigen:

Der romantische Tanz zwischen Ellie und Dina

Abby, wie sie am Grab eines Verstorbenen weint

Auch Joel weint in einer Szene

Mehrere Fluchtszenen, in denen die Infizierte zur großen Bedrohung werden

Das Ganze wird im Trailer zwar hektisch gezeigt, doch für wenige Sekunden erhalten Zuschauer erstmals einen Blick auf die wichtigsten neuen Charaktere. Sowohl Dina, Ellies Freundin, als auch Abby, ihre größte Feindin, sind im Video für wenige Sekunden zu sehen.

Die Szenen könnt ihr im folgenden Trailer sehen:

Trailer verrät Release-Datum für Staffel 2 von The Last of Us

Wann geht es mit Staffel 2 weiter? Ihr solltet den Trailer nicht zu früh beenden, denn am Ende verrät das Video, wann Staffel 2 ausgestrahlt wird. Wart ihr zu hektisch, ist das kein Problem, denn wir verraten euch, wann es weitergeht: nämlich im April 2025!

Die 2. Staffel startet dann auf dem Streamingdienst Max (früher HBO Max). In Deutschland könnt ihr die Serie zu The Last of Us auf WOW sehen. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement, um die Serie zu schauen. Bei WOW müsst ihr mit Kosten von 9,99 Euro pro Monat rechnen (es gibt häufig aber auch Angebote, um sich die Kategorien Film und Serien günstiger zu sichern).

Was wird in Staffel 2 zu sehen sein? Die 2. Staffel wird nur den Anfang des Videospiels zu The Last of Us Part 2 abbilden. Da weder Lev noch Yara im Trailer zu sehen waren, könnten die Ereignisse in Staffel 2 nicht mehr bis zum Aufeinandertreffen mit Ellie reichen.

Dagegen wird eine besonders emotionale Szene mit Joel vermutlich in den ersten Folgen gezeigt. Viele Fans in den Kommentaren auf YouTube machen sich schon gefasst darauf, das nervenaufreibende Ereignis zu sehen.

Sie würden sich auf die emotionale Achterbahnfahrt freuen, die der Trailer bereits andeutet. Da geht es ihnen genau wie den Schauspielern, denn viele Darsteller haben einfach ihren Emotionen freien Lauf gelassen.

Doch in den Kommentaren wird auch die Sorge um eine der Darstellerinnen groß. Im Videospiel ist sie eine so verhasste Figur, dass Fans ihren Frust auf die reale Schauspielerin übertragen. Dadurch kommt es zu schweren Folgen: The Last of Us Staffel 2: Schauspielerin von Abby braucht mehr Security, weil Fans sie hassen