Die Abby-Darstellerin für die „The Last of Us“-Serie steht fest und ich mache mir jetzt schon Sorgen um sie

Die Schauspielerin Kaitlyn Dever wird die umstrittene Abby in der Serie zu The Last of Us verkörpern. Chefredakteurin Leya erinnert sich an toxische Fans, die nach Release des Spiels viel Hass um Abby verbreitet haben. Könnte sich das wiederholen?

Kaum ein Spiel wurde so kontrovers diskutiert wie der zweite Teil von The Last of Us. Vor allem die dafür neu eingeführte Abby wurde in sozialen Netzwerken und Foren mit ätzenden Kommentaren überschüttet.

Ohne den Verlauf der Geschichte spoilern zu wollen, war ein Teil der Fangemeinde verärgert über die Rolle von Abby und die Art und Weise, wie ihr Charakter die Geschichte vorantreibt. Sie ist der Katalysator für die Haupthandlung und verschafft der Protagonistin Ellie ein einschneidendes Erlebnis.

Unser Hausdämon Cortyn fasste die Erfahrung mit dem Spiel im Juli 2020 so zusammen:

Mehr zum Thema The Last of Us Part II: Die beste Story, die ich je in einem Spiel gehasst habe von Cortyn

Und ja, entweder schien man die Story zu hassen oder man hat sie masochistisch geliebt.

Es gab übrigens auch viel Kritik an Abbys Körperbau im Spiel. Sie sei viel zu muskulös und eine Frau könne diesen Körperbau realistischerweise nicht erreichen, hieß es aus einer bestimmten Ecke. Dabei war Coleen Fotsch das Körpermodell für Abby. Fotsch ist eine professionelle Crossfit-Athletin, die es tatsächlich gibt und die auf Instagram auch Teile ihres Trainings zeigt.

Obwohl Abby hier eine zentrale Rolle spielte, war sie nicht der einzige Grund, warum das Spiel zeitweise mit Hass überschüttet wurde.

Es gab sogar Reviewbombing. So bezeichnet man das „Bombardieren“ von Bewertungsplattformen im Internet mit negativen Bewertungen. Ein Teil der Aufregung wurde durch „LGBTQ+“-Inhalte ausgelöst.

Erneute Hasswelle nicht unwahrscheinlich

Als der Sender HBO gestern die Darstellerin der Abby bekannt gab, habe ich mich im ersten Moment sehr gefreut. Kaitlyn Dever ist unter anderem aus „Last Man Standing“ und „Booksmart“ bekannt und hat dort eine tolle Performance abgeliefert.

Außerdem haben die Produzenten bisher ein gutes Händchen bei der Besetzung der Serie bewiesen, weshalb ich mir hier überhaupt keine Sorgen mache.

Im nächsten Moment wanderten meine Gedanken jedoch sofort zum Internet-Mob aus dem Jahr 2020 und was dieser damals auslöste. Ich dachte sofort: Kaitlyn Dever tritt ein schweres Erbe an.

Ich gehe fest davon aus, dass es auch unter den Fans der Serie einen Teil geben wird, der mit dem Verlauf der Geschichte absolut nicht einverstanden sein wird.

Meine konkrete Sorge ist nun, dass auf die Darstellerin von Abby eine Hasswelle zukommen könnte. Denn egal, wie gut sie Abby verkörpern wird. Die Figur Abby bleibt ein kontroverser Charakter durch ihre Handlungen in der Story. Daran wird sich nichts ändern.

Das damalige Gesichtsmodell von Abby erhielt sogar Todeswünsche, weil einige „Fans“ ihren Charakter im Spiel so sehr hassten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Man beachte, dass diese Hassnachricht an Jocelyn Mettler aus dem Jahr 2023 stammt. Das ist drei Jahre nach Release von The Last of Us 2.

Es wäre also bei weitem nicht das erste Mal, dass jemand für ihre Arbeit an einem Unterhaltungsprodukt toxische und abstoßende Kommentare erhält.

Hoffentlich ist das nur mein Zynismus auf das Internet

Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um den kleineren Teil der Fangemeinde handelt. Die typische, laute Minderheit, die boshaft agiert. Natürlich gibt es auch Menschen, die ihre Kritik äußern, ohne beleidigend oder feindselig zu sein.

Die Story von The Last of Us 2 möchte auch gar nicht jedem gefallen. Das muss sie auch nicht.

Ich hoffe aber, dass die Serie nicht so angefeindet wird, wie es bei der Veröffentlichung des Spiels der Fall war. Denn auch eine laute Minderheit kann bereits tiefe Schäden verursachen, wie ein jüngstes Beispiel aus der Spielindustrie zeigt:

Das Internet hat mal wieder eine Entwicklerin verjagt – lebt nur noch offline, will nichtmal Fans hören

Denn eigentlich freue ich mich schon auf die Diskussionen um die zweite Staffel von The Last of Us – gerade, weil die Story so polarisierend und kontrovers ist. Hier steckt so viel Stoff drin, den man auseinander nehmen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann.

Optimistisch stimmt mich gerade, dass schon viele positive Rückmeldungen zur Darstellerin im Netz zu finden sind. Es werden etwa Witze auf Twitter/X geteilt, dass sie Golf spielt. Leute, die das Spiel kennen, verstehen die Anspielung.

Es wäre schön, wenn wir genau das aufrecht erhalten können und der extreme Hass gegenüber einzelne Personen einfach mal wegbleiben könnte. Vielleicht bin ich da mittlerweile auch zu zynisch gestimmt, was das Internet angeht.

Es gibt noch keinen Release-Termin für die zweite Staffel von The Last of Us. Wir können aber davon ausgehen, dass wir sie nicht vor 2025 sehen werden. Die Dreharbeiten starten jetzt erst im Februar und dürften bis September dauern.