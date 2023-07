Pedro Pascal vergaß, dass er die Hauptrolle in der Serie „The Last of Us“ bekommen hatte

Pedro Pascal spielt in der Videospieladaption von The Last of Us Joel Miller, eine der Hauptrollen. Zwischenzeitlich vergaß jedoch der Schauspieler, dass er in dem HBO-Hit gecastet wurde. Wie es dazu kam, erzählte er in einer Talkshow.

Pedro Pascal gehört inzwischen zu den Top-Stars in Hollywood, der auf einige erfolgreiche Rollen zurückschauen kann. Ob als Mandalorian oder Oberyn Martell in Game of Thrones, der Schauspieler wird von vielen Fans gefeiert.

Im HBO-Hit The Last of Us erhielt er mit Joel Miller eine der Hauptrollen. Jedoch vergaß der Schauspieler einmal seine Rollenzusage, wie er lachend erzählte.

Hier seht ihr einen Trailer zur Last-Of-Us-Serie mit Pedro Pascal als Joel:

„Wovon redest du? Wir haben dich angerufen und dir gesagt, dass du den Job hast.“

In der Talkshow “The Graham Norton Show” erklärte der Schauspieler im Februar 2023, wie er zwischenzeitlich vollkommen vergaß, dass er der HBO-Serie The Last of Us gecastet wurde.

Der Schauspieler erzählt, dass er in London für einen Job gewesen sei. Dann sei alles recht schnell passiert: Er habe die Skripts gelesen und mit den wichtigen Personen des Projekts ausgetauscht.

Dafür muss Pascal bis in die tiefe Nacht hinein wach bleiben, da die Verantwortlichen des Projekts in L.A. waren. Danach war der Schauspieler sehr aufgeregt wegen der Aussicht auf die Rolle in The Last of Us.

Um zur Ruhe zu kommen, nahm er eine Schlaftablette. Einen Anruf, ob er die Rolle nun erhalten habe oder nicht, hatte Pascal frühstens am Tag darauf erwartet.

Doch dann klingelte das Telefon. Etwas benebelt von der Tablette, ging der Schauspieler ran.

Sie riefen mich also an, um mir mitzuteilen, dass ich den Job bekommen hatte, aber ich hatte die Tablette schon genommen […] Ich erinnere mich, dass ich so reagierte: “Oh mein Gott!”, und dann vergingen anscheinend ein paar Minuten am Telefon und ich war so: “Also wie sieht’s aus, habe ich den Job bekommen?” Pedro Pascal via YouTube

Daraufhin antwortete der Anrufer verwirrt: “Wovon redest du? Wir haben dich angerufen und dir gesagt, dass du den Job hast.” Pascal antwortete mit: “Oh, habt ihr?”

Der Schauspieler klärte dann den Anrufer darüber auf, dass er gerade eine Schlaftablette genommen habe.

Hier sehr ihr das YouTube-Video, in dem der Schauspieler die Geschichte erzählt. Springt dazu zu 1:16 :

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Am nächsten Tag erwachte der Schauspieler … und fragte sich erneut, ob er denn jetzt den Job in The Last of Us bekommen habe. Pascal stellte sich darauf ein, den ganzen Tag auf einen Anruf warten zu müssen, ob er die Rolle des Joel Miller jetzt bekommen habe oder nicht.

Als ihm später aber Leute per Nachricht zu seiner Rolle gratulierten, erinnerte sich der Schauspieler über die Zusage und freute über sein großes Projekt (via YouTube).

In dem gleichen Clip gestand der Star außerdem, dass er das Spiel The Last of Us nicht kannte, bevor er die Jobmöglichkeit bekam.

Erst durch seine beiden Neffen erfuhr er mehr darüber, die ihn beide sofort dazu drängten, unbedingt in der Videospieladaption mitmachen.

Eine andere Rolle von Pedro Pascal führte zu einer seltsamen Foto-Anfrage von Fans, die dem Schauspieler im Nachhinein unglaublich unangenehm war:

„The Last of Us“-Star Pedro Pascal ließ sich auf seltsames Fan-Ritual ein – Später bereut er es