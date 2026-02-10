Tomb Raider: Trailer, Release und Cast – Alles zur Serie mit Sophie Turner auf Amazon Prime

Tomb Raider erhält nach mehreren Filmen eine Live-Action-Serie, in der Sophie Turner die Hauptrolle spielt. Alles, was es zur Produktion von Amazon aktuell zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

Was ist Tomb Raider? Es handelt sich hierbei um eine Adaption der beliebten Videospielreihe in Serien-Form. Deren Protagonistin Lara Croft kämpft und rätselt sich bereits seit 1996 durch diverse Gräber und legt sich mit wilden Tieren, menschlichen Gegnern wie Söldnern und sogar übernatürlichen Kreaturen wie Zombies an.

Wann findet der Release von Tomb Raider statt? Derzeit gibt es noch kein konkretes Datum für den Start der Serie. Da die Dreharbeiten jedoch erst am 15. Januar 2026 begonnen haben, ist eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr unwahrscheinlich. Viel eher erwartet uns die Serie im Jahr 2027.

Gibt es einen Trailer? Da die Dreharbeiten gerade erst begonnen haben, gibt es noch kein Bewegtbildmaterial. Stattdessen könnt ihr euch hier ansehen, wie der Amazon-Konkurrent Netflix die Figur Lara Croft zuletzt in einer Animationsserie interpretierte:

Gibt es sonstiges Bildmaterial zu Tomb Raider? Amazon hat zum Start der Dreharbeiten ein erstes Bild von Hauptdarstellerin Sophie Turner als Lara Croft veröffentlicht. Es zeigt, wie die Figur in der Serie aussieht:

Tomb Raider: Stream und Staffeln

Wo kann man Tomb Raider streamen? Da die Serie von Amazon MGM Studios produziert wird, landet sie zum Start direkt auf dem hauseigenen Streamingdienst Prime Video.

Wie viele Staffeln wird es geben? Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keinerlei offizielle Informationen darüber, wie viele Episoden die erste Staffel haben wird. Auch ob eine zweite Staffel geplant ist, hat Amazon noch nicht verraten.

Tomb Raider: Handlung und Besetzung

Worum geht es in Tomb Raider? Zur konkreten Handlung ist derzeit noch nichts bekannt. Amazon beschreibt die Serie auf der offiziellen Website jedoch als auf dem Videospiel-Franchise basierend. Ob das bedeutet, dass wir die Anfänge von Lara Croft so wie im Reboot von 2013 erleben, oder bereits eine erfahrene Archäologin begleiten, lässt die Beschreibung offen.

Die Serie wird von der britischen Drehbuchautorin und Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge entwickelt und geschrieben. Sie war unter anderem der kreative Kopf hinter der Serie Fleabag und schrieb auch das Drehbuch zu James Bond: No Time To Die. Die Autorin ist für augenzwinkernden Humor, vielschichtige Charaktere und eine feministische Note bekannt. Wie sehr sich das in Tomb Raider niederschlägt, wird sich zeigen.

Zu ihrer Arbeit als Showrunnerin sagte Waller-Bridge:

Wenn ich meinem jugendlichen Ich erzählen könnte, dass dies geschieht, würde sie wohl ausflippen. Tomb Raider hat einen großen Teil meines Lebens eingenommen, und ich fühle mich unglaublich privilegiert, es mit so leidenschaftlichen Mitstreitern ins Fernsehen zu bringen. Lara Croft bedeutet mir sehr viel, wie vielen anderen auch, und ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses Abenteuer zu begeben. Mit Fledermäusen und allem. Phoebe Waller-Bridge via Amazon MGM Studios

Wer spielt in Tomb Raider mit? Angeführt wird der Cast von Sophie Turner, die den meisten wohl aufgrund ihrer Rolle als Sansa Stark in Game of Thrones bekannt ist. Insgesamt sieht die Besetzung wie folgt aus:

Sophie Turner als Lara Croft

Martin Bobb-Semple als Zip

Sigourney Weaver als Evelyn Wallis

Jason Isaacs als Atlas DeMornay

Bill Paterson als Winston

Jack Bannon als Gerry

John Hefferman als David

Celia Imrie als Francine

In weiteren Rollen sind Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed und August Wittgenstein zu sehen, welche Rollen sie verkörpern, ist aber noch offen.

Ob die Serie an die früheren Adaptionen mit Angelina Jolie und Alicia Vikander heranreichen oder sie sogar übertreffen, wird sich zeigen. Was sind eure Gedanken dazu? Freut ihr euch auf die Serie? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Das erste Bild hat bereits eine klare Reaktion hervorgerufen: Amazon zeigt die neue Lara Croft und Fans haben nur einen Wunsch: Sie muss Dinos abknallen